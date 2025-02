Furia entra a la casa de Gran Hermano 2024 y habrá un anuncio importante

ángel de brito_furia.jpg

Como si esto fuera poco, el animador del reality, Santiago del Moro adelantó en sus redes qué pasará esta noche. "Una vez que ingresen los nuevos jugadores se hará un anuncio importante con respecto al juego", comunicó.

Cabe recordar que este lunes habrá una gala especial, ya que entrarán ocho nuevos jugadores a la competencia.

Además, reingresará la primera eliminada, Delfina de Lellis, en reemplazo de Claudio Di Lorenzo. El participante tuvo que abandonar el reality el último domingo tras sufrir apendicitis y someterse a una cirugía de urgencia.

Furia habló de su regreso a Gran Hermano y Telefe e hizo una inquietante aclaración

La participante más polémica de la edición de Gran Hermano 2023 (Telefe), Juliana "Furia" Scaglione, regresará al reality, a pesar de haber roto su contrato con el canal de las pelotas. "A laburar", adelantó respecto a su vuelta.

En su perfil de Instagram, Furia brindó más detalles a través de un video que publicó en sus historias. "No juego con los sentimientos de nadie, dejen de decirme eso", pidió a sus seguidores.

"Voy a estar en La Noche de los Ex, no significa que vaya a entrar a la casa ni ninguna otra cosa", aclaró respecto a las versiones que indicaban que volvería como jugadora a la casa más famosa.

"Van todos los ex Gran Hermano y es rotativo, en esta ocasión se me dio y me toca", explicó el motivo detrás de su presencia en el ciclo de debates.