La China Suárez contó toda la verdad sobre la inesperada participación de Magnolia en su videoclip

China Suárez Magnolia Desaniversario 2.jpg

"Ella vio que me estaban filmando a mí y dijo 'por qué a ella sí y a mí no'. Y le dije '¿en serio? Mirá que te va a ver todo el mundo ¿Tenés ganas?'. Y me dijo 'sí, mamá, por favor. A mí me encanta'. Entonces yo dije que Magnolia venga y ella estuvo todo el día '¿y cuándo viene mi parte? ¿Cuándo me toca?'", detalló la China sobre la charla previa que tuvo con la nena en plena grabación del video.

China Suárez Magnolia Desaniversario 1.jpg

Asimismo, agregó: "Encima, es gracioso porque está delineada. Se maquilló un rato antes, jugando, y quedó así en el video". Al mismo tiempo, la actriz confió que la participación de Magnolia en el video tiene sentido, dado que sus hijos son su refugio, y en quienes se apoyó al terminar su noviazgo con Rusherking.

"Tiene sentido que esté Magnolia. Algunos me lo decían: 'Son tu refugio'", concluyó Eugenia, conforme con que su hija haya formado parte del clip de su nueva canción.

Embed

China Suárez confirmó su separación de Rusherking con un contundente posteo: "Es cruel"

Después de varios días circulando intensos rumores de crisis entre la China Suárez y Rusherking, a comienzos de abril pasado finalmente la actriz anunció la separación a través de un fuerte mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, arrancó la actriz.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”, agregó, dejando en claro que esta decisión es muy triste para los protagonistas de esta historia.

china suárez y rusherking.jpg

“Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró la China, con dolor por este presente sentimental.

El posteo entristeció a los seguidores de la pareja: “Es la primera vez que pone algo así después de una ruptura, ¿qué habrá pasado?”, “Chinita, no queremos que sufras”, “no quería creerlo, espero que lo transiten de la mejor manera posible”, y “qué pena que no haya funcionado una pareja tan bonita”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en el perfil de la actriz.