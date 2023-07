El picante video de la China Suárez que reaviva el escándalo con Pampita en el motorhome

Ahí, las chicas empezaron a cantar entre risas: "Dice así: En el motor de la China, la China se peleó, ojalá se peinen todas, la PQLP". Cuando la China terminó de escuchar el tema lanzó: "Con qué poco nos divertimos, ¿no?".

"Bolu…, temazo, me encanta que me dediquen canciones", cerró la actriz en el video. Para muchos de los seguidores la canción está exclusivamente dedicada al conflicto que tuvo con la modelo. ¿Realmente fue un palito para Pampita?

La China Suárez reveló si está en pareja o no tras separarse de Rusherking y qué quiere: "Esta vez..."

Hace unos meses, la China Suárez y Rusherking pusieron punto final al romance y ahora en vivo de Instagram, la actriz y cantante explicó por qué no quiere estar de novia.

Suárez aclaró que no está de novia en medio de los rumores que la vincularon al cantante urbano Lauty Gram y fue sincera sobre las razones por las que quiere estar sola ante las consultas de sus fans virtuales.

"No estoy de novia. Es la primera vez que decido no estar de novia. No quiero saber nada con volver a enamorarme. Cuando me enamoro la otra persona se convierte en mi mundo", dijo la actriz y cantante.

Y remarcó en la interacción con sus seguidores: "Esta vez es una decisión consciente. Quiero ocuparme de mi trabajo, de todos mis sueños".

Además, agregó sobre su presente en soltería: "Siempre que estoy de novia priorizo mucho a mis parejas, que no está mal, pero ahora quiero dedicarme a mis sueños".

"Si estoy en pareja no puedo, es más difícil, porque no me da el tiempo, el cuerpo, todo", finalizó Suárez, dejando en claro que se enfocará de lleno en su trabajo y por el momento prefiere estar sin novio.