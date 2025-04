Trascendieron detalles de un fuerte cruce entre Nicolás Cabré y Mauro Icardi: "Casi terminan a las manos"

Según trascendió, le preocupaban los conflictos de Mauro Icardi con Wanda Nara y cómo eso podía influir en la vida de su hija.

Además, Nicolás Cabré se habría mostrado incómodo por la cantidad de viajes que hacían la China junto a Icardi y la idea que tenían de mudarse a Turquía con Rufina.

En ese contexto, según revelaron en Intrusos (América TV), hubo un momento de enorme tensión. “Casi terminan a las manos”, afirmó Pablo Layus en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Luego, el panelista di más detalles: “¿Se acuerdan que contamos que él le recriminaba a la China lo de los viajes y que estaba un poco molesto por la situación? Lo que no sé si fue por teléfono o en persona, pero Mauro, que en un principio se mantenía al margen, se metió y vino la típica: ‘vos no te metas’. Mauro también le contestó”.

Layus sumó: “Después arreglaron las cosas. Me dicen que fue Cabré quien puso un poco más de orden. Dejó en claro que no tiene ningún inconveniente con él, pero cuando tenía que hablar con la China no le gustó que Mauro se metiera”.

Afortunadamente, las diferencias habrían quedado en el pasado. Hoy, el actor y el futbolista ponen énfasis en mantener la armonía familiar y prioridzar el bienestar de sus hijos.

La desafiante actitud de Nicolás Cabré cuando le preguntaron por China Suárez y Mauro Icardi

En Puro Show (El Trece) fueron a buscar a Nicolás Cabré para preguntarle por el escandaloso noviazgo de su expareja la China Suárez, madre de su hija Rufina, con Mauro Icardi.

El actor, quien se encuentra en La Costa haciendo la obra Los Mosqueteros del Rey, fue abordado por las cámaras del ciclo de espectáculos y su actitud fue contundente.

"Nico, querido, felicitaciones por la obra. La vimos ayer, muy linda, felicitaciones. Cómo la estás pasando en Mardel. Con buena onda, siempre. ¿Nico, querido, no? ¿Nico puede ser un segundito?", le dijo Alejandro Castelo.

Fiel a su estilo, Cabré siguió de largo, sin mirar al notero y no le respondió ninguna de sus preguntas. Solamente le dijo "cuidado" cuando Castelo estaba por cruzar la calle.

"Buena onda, el pibe, eh", comentó de manera irónica el conductor Pampito tras presentar la nota.