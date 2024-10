La confusa reacción de Zaira Nara al recordar las declaraciones de amor de Pampita a García Moritán

Acto seguido, Lizardo invitó a Nara y toda la audiencia de la transmisión a recodar qué había dicho Pampita sobre su relación con Moritán cuando visitó el programa el verano pasado en Punta del Este.

Allí pudo vérsela a Carolina Ardohain contando en aquel entonces que desde un comienzo con Moritán no querían ser novios, al tiempo que reconoció "ser una enamorada de la vida".

Y al referirse a cómo fue volver a apostar al amor después de su conocida situación anterior con Benjamín Vicuña, Pampita remarcó que "la diferencia es cómo es estar enamorada de alguien que está igual que yo, que estamos los dos en la misma sintonía", por lo que aseguraba que se complementaban en un montón de cosas.

"Fue un piletazo", admitió la modelo en el verano sobre su apuesta familiar con Moritán tras un par de meses súper enamorados, mientras que Zaira exponía la teoría amorosa de su famosa hermana, Wanda, que dice que "hay un momento de la pareja que está en el estrellato y que si no te casás ahí, después quizás seguís recontra enamorada pero empezás a ver los detalles de la convivencia".

Y cuando Zaira reconocía lo indecisa que es en ese aspecto, al tender a dilatar las cuestiones de la formalización de una relación, le recordaron entre risas su ya icónica frase "menos mal que no me casé". Al ver esto, esta mañana la menor de las Nara disparó una letal frase destinada quizás a aleccionar a Pampita: "Yo soy re de dilatar, pero bueno... me ahorré un montón de divorcios".

Pampita, Zaira Nara, Lizardo Ponce - captura Rumis.jpg

Zaira Nara se sinceró sobre lo más duro de su separación con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos

Zaira Nara y Jakob Von Plessen estuvieron juntos durante ocho años y tuvieron dos hijos, Malaika y Viggo. En septiembre del 2022 tuvieron una escandalosa separación y finalmente la modelo se sinceró en Intrusos (América) acerca de lo más difícil de todo ese proceso.

Lo cierto es que en 2023, Zaira no paro de trabajar y se la vio mucho más activa que en otros momentos. Bajo este contexto, ella confesó que se debía a un balance entre pasar tiempo con sus hijos y tener tiempo para ella a raíz de la tenencia compartida.

Zaira Nara Jakob Von Plessen y sus hijos

“Antes estaba el 100% con mis hijos y la verdad que ahora, no es una elección mía pero mis hijos tiene un papá y los tengo que compartir. La verdad que cuando los comparto hay tiempo que me quedo sola y en ese tiempo no me gusta entonces busco hacer cosas que me gusten y por eso quizás mi carrera tuvo una explosión”, admitió.

Al escuchar sus palabras la conductora Flor de la V reparó en si el tema de los chicos era fue lo más difícil en su separación y Zaira estuvo completamente de acuerdo. "Para mí lo más difícil es el darte cuenta que tus hijos no son una propiedad y en el momento en el que dejas de estar con el papá tus hijos tiene dos vidas", contestó.

"En la vida que tienen con papá, por más buena relación que haya, hay veces que te perdés un montón de cosas y es muy sacrificado, muy duro", sumó y aclaró: "Somos muy distintos pero somos muy buenos padres los dos y nos llevamos muy bien".