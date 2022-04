La conmovedora historia detrás del nuevo tatuaje de Tini Stoessel

te-amo-tini-stoessel.jpg

Tini mostró su nuevo tattoo: la frase "te amo" en el cuello.

A los pocos minutos, una seguidora le escribió: "No me digas que este 'te amo' lo escribió tu papá con un bolígrafo en un papel porque me pongo a llorar".

Enseguida, Tini le respondió y explicó que eso fue tal cual ella lo describió. "Cuando se despertó (en la clínica), me escribió 'te amo'", reveló la estrella de la música.

TATUAJE.jpg

El posteo rápidamente se hizo viral y los fans quedaron sorprendidos con la impactante historia.

El mensaje de Alejandro Stoessel después de haber recibido el alta

Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, estuvo internado un mes en el Sanatorio de la Trinidad, donde ingresó luego de haber presentado un sangrado abdominal.

Apenas recibió el alta, el directivo de TV agradeció a los profesionales que lo atendieron.

"Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo... Me acaban de regalar una segunda oportunidad! Eternamente agradecido. Y a mi familia, sin ustedes no lo hubiese logrado", expresó el papá de Tini.