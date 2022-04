El detalle que confirma el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En febrero, Rodrigo de Paul confirmó su separación.

"Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos", le dijo el futbolista en un mensaje que le envió a El Pollo Álvarez.

Después de la ruptura, Rodrigo de Paul puso un "me gusta" en un posteo de Tini Stoessel. Enseguida, eso reavivó las versiones de romance entre ellos.

En las últimas horas, el jugador tuvo un gesto, que para muchos es una confirmación de lo que pasa entre él y la intérprete de "Miénteme".

Rodrigo de Paul empezó a seguir a Tini en Instagram.

El futbolista también le dio "follow" al hermano de la estrella de la música, Fran Stoessel.

La ex chica Disney le dio "follow back" a la estrella de la Selección nacional, que ahora forma parte de la lista de "seguidos" de Tini.

Rodrigo De Paul confirmó lo que todos sabían

