El impactante video de cómo las amigas de Morena Rial hacían compras con tarjetas robadas

“Las tarjetas hoy tienen contactless, hoy no presentás DNI, salvo que el comerciante lo pida. Las mujeres quedaron grabadas también en las cámaras de seguridad de estos comercios y cómo se iba. Intentaban estafar y hoy están detenidas”, detalló al aire el periodista Javier Díaz.

Desde el lugar, el cronista tomó contacto con Sebastián, dueño del supermercado de La Lucia del mar, quien contó cómo se enteró de la situación ante el contacto de la policía.

“Yo estaba en mi casa y me llama la policía que quería ver los videos de las cámaras que tenían que detectar un movimiento a las 3 de la tarde, creo que del día 17 de enero”, relató.

"Le pido a la encargada que lo busque, lo encuentra, se lo manda a la policía y eso fue todo lo que puedo saber de ese día. Hasta el día de hoy que me llamaron ustedes y me dijeron que eran las personas estas, las amigas de Morena Rial”, agregó sorprendido.

Lo cierto la policía buscaba determinar si las jóvenes intentaban comprar en comercios con las tarjetas robadas: "Aparentememte era con la tarjeta robada, no lo sé. Me dijo la cajera que antes de hacer esta compra, habían intentado hacer una compra grande en súper de la otra cuadra que se la rechazaron. Así que calculo que las compras grandes se las rechazaron y por ahí una pequeña no, pero así fue. No gastaron ni seis mil pesos", concluyó.

La decisión clave de Jorge Rial para que su hija Morena obtenga la prisión domiciliaria

En el programa DDM (América Tv) se detalló el rol fundamental de Jorge Rial para que su hija Morena, que lleva tres meses detenida en una cárcel, pueda conseguir definitivamente la prisión domiliciaria.

Esto se da luego de que una amiga de la joven, que era garante en su pedido de prisión domiciliaria, cayera también detenida en la costa atlántica junto a otro grupo de personas.

El periodista Martín Candalaft detalló no solo el avance de la investigación sino también el cambio de estrategia que deberá encarar la defensa.

"Lo que van a hacer ahora, esto es información de la defensa, es reiterar el pedido de la domiciliaria con otro domicilio”, indicó. Y agregó el dato central con la figura de Jorge Rial: “Ese domicilio lo va a aportar Jorge Rial, porque además no le queda otra”.