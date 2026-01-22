La noticia que Valentino López compartió en redes en medio del nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi
En medio del nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Valentino López sorprendió a sus seguidores de Instagram a través de una historia. Mirá.
22 ene 2026, 09:35
En medio del nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y luego de varios meses desde que fue sometido a una cirugía por una grave lesión en los ligamentos cruzados, Valentino López, el hijo mayor de la conductora de Telefe y Maxi López, anunció una importante noticia.
En una de las historias que compartió en Instagram, se lo ve a Valentino sonriente dentro del predio de River Plate, vestido con la ropa de entrenamiento del club y posando junto a otro de los chicos de las inferiores. En la imagen se muestra la expresión de alegría vestido con un short y camiseta negra, zapatillas deportivas.
La imagen estuvo acompañada por una sola palabra: “2026”. La vuelta de Valentino a River fue festejada tanto por su círculo íntimo como por quienes siguieron de cerca su proceso.
El regreso al ruedo de Valentino López fue tras pasar Año Nuevo en Punta del Este junto a su familia y su novia.
Qué dice el fuerte descargo que Mauro Icardi hizo contra Wanda Nara
A través de una historia en su cuenta de Instagram, Mauro Icardi publicó un duro descargo dirigido a Wanda Nara.“Voy a ser bien claro. Las mentiras de esta mujer son falsas”, comenzó escribiendo.
Luego enumeró distintos hechos que le tocó vivir tras separarse de la empresaria. En el comunicado, sostuvo que fue denunciado falsamente por violencia de género y señaló que Wanda “le solicitó a la Justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”.
En sintonía, remarcó que la conductora de MasterChef Celebrity no cumplió con las órdenes judiciales cuando debía entregarle a sus hijas. Además, aseguró que su expareja les “envenena la psiquis” a los ñiños para que esten en su contra.
Por último, la acuso de haberle robado una cantidad de dinero exorbitante: “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”. Y por último, señaló: "Esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca jamás será familia”.