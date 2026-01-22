La noticia que Valentino López compartió en redes en medio del nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Valentino López

Qué dice el fuerte descargo que Mauro Icardi hizo contra Wanda Nara

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Mauro Icardi publicó un duro descargo dirigido a Wanda Nara. “Voy a ser bien claro. Las mentiras de esta mujer son falsas”, comenzó escribiendo.

Luego enumeró distintos hechos que le tocó vivir tras separarse de la empresaria. En el comunicado, sostuvo que fue denunciado falsamente por violencia de género y señaló que Wanda “le solicitó a la Justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”.

En sintonía, remarcó que la conductora de MasterChef Celebrity no cumplió con las órdenes judiciales cuando debía entregarle a sus hijas. Además, aseguró que su expareja les “envenena la psiquis” a los ñiños para que esten en su contra.

Por último, la acuso de haberle robado una cantidad de dinero exorbitante: “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”. Y por último, señaló: "Esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca jamás será familia”.