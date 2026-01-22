Los alarmantes mensajes que publicó Oscar González Oro: "Muy cerca de mi ocaso"

En las últimas horas, Oscar González Oro generó preocupación a partir de una serie de posteos reflexivos y de fuerte tono existencial que compartió en sus redes sociales.
El conductor, actualmente radicado en Uruguay, publicó una serie de alarmantes mensajes de despedida en sus redes sociales. Mirá.
Cabe destacar que no es la primera vez que el periodista preocupa con sus mensajes ya que se vivieron posteos similares en el año 2023 y también el año pasado.
En una de sus publicaciones, González Oro escribió un texto en primera persona que fue leído como una despedida simbólica: “Sé que mi nombre resonará en oídos queridos, ustedes, con la perfección de una imagen y también sé que a veces dejará de ser un nombre y ser un par de palabras sin sentido. No dejen que eso pase. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir enteramente. La carne y la gran alma. Gracias por todo y también les di casi todo lo que tenía.”
En otro posteo, El Negro Oro compartió un poema de Amado Nervo, con versos que remiten al balance de vida y a la aceptación del destino: “Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi oscuro camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles a la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hieles y mieles sabrosas cuando planté rosales o se eché cizaña. Cierto, a mis lozanías ha seguido el invierno más tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Halle sin dudas, largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan sólo noches buenas y en cambio tuve algunos santamente serenas. Amé fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz.”
Más tarde, González Oro sumó una frase atribuida a Viktor Frankl, centrada en el sentido de la vida y la responsabilidad personal:
En otro de sus postero compartió un fragmento atribuido a Francis Calam, con una reflexión vinculada al tiempo, el sueño y la despedida: “Pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que pasé al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música misteriosa forma del tiempo.”
En 2023, Oscar González Oro regresó a Uruguay, donde se había instalado durante algunos años. Desde allí hizo un alarmante posteo.
“Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz”, expresó en su cuenta de Instagram.
Acto seguido, el locutor dejó un mensaje de despedida y se aferró a la religión pidiendo clemencia. “Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma si es que tengo alma”
Estos mensajes encendieron las alarmas y sus seguidores se preocuparon, por lo que en las últimas horas el conductor apareció nuevamente para llevar tranquilidad,