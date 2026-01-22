Los alarmantes mensajes que publicó Oscar González Oro: "Muy cerca de mi ocaso"

Negro Oro

Más tarde, González Oro sumó una frase atribuida a Viktor Frankl, centrada en el sentido de la vida y la responsabilidad personal:

Negro Oro

En otro de sus postero compartió un fragmento atribuido a Francis Calam, con una reflexión vinculada al tiempo, el sueño y la despedida: “Pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que pasé al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música misteriosa forma del tiempo.”

Negro Oro

Las anteriores publicaciones que Oscar González Oro compartió en sus redes y se hicieron virales

En 2023, Oscar González Oro regresó a Uruguay, donde se había instalado durante algunos años. Desde allí hizo un alarmante posteo.

“Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz”, expresó en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, el locutor dejó un mensaje de despedida y se aferró a la religión pidiendo clemencia. “Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma si es que tengo alma”

Estos mensajes encendieron las alarmas y sus seguidores se preocuparon, por lo que en las últimas horas el conductor apareció nuevamente para llevar tranquilidad,