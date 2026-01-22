La cruel burla de Flor Vigna a Luciano Castro tras la versión de separación de Griselda Siciliani

Mientras tanto, del otro lado del escándalo reina el silencio. Ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani salieron a responderle públicamente. Él, de hecho, decidió plantarse y dejar en claro que solo hablaría de su situación personal porque sentía la necesidad de dar explicaciones. Según trascendió en las últimas horas, la pareja estaría separada y el actor atravesaría un momento de profunda angustia. “Perdí al amor de mi vida”, habría confesado con dolor, cerrando —al menos por ahora— un capítulo cargado de polémica, indirectas y canciones que siguen dando que hablar.

flor vigna luciano castro griselda siciliani 1.jpg

Cuál fue el primer irónico comentario de Flor Vigna sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

El escándalo que envuelve a Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven danesa durante su paso por Madrid sigue sumando capítulos y nuevos protagonistas. Cuando parecía que la historia empezaba a apagarse, una voz del pasado del actor volvió a escena y agitó aún más las aguas. Se trata de Flor Vigna, ex pareja del galán, quien decidió expresarse de una manera muy particular: sin nombrar a nadie, pero diciendo mucho.

Fiel a su estilo, la cantante y bailarina eligió sus redes sociales para enviar un mensaje con doble lectura, camuflado como lanzamiento artístico. A través de un reel en su cuenta de Instagram, Flor promocionó su nuevo sencillo titulado La vara baja, pero lo hizo con guiños que no pasaron inadvertidos para sus seguidores ni para el universo del espectáculo.

En el video, Vigna aparece interpretando un fragmento del tema y abre con una frase que remite de manera directa a los audios que se filtraron de Castro dirigidos a la joven extranjera. Con picardía y una sonrisa que dice más que mil palabras, lanza: "Oye, guapa". La referencia fue inmediata y las redes estallaron con comentarios que señalaron el paralelismo.

Embed

Lejos de quedar ahí, Flor redobló la apuesta con otra sentencia que muchos leyeron como un mensaje directo hacia su ex y, en general, hacia vínculos que no cumplen con las expectativas emocionales: "Que la vara nunca esté baja". Una frase breve, pero contundente, que funcionó como lema y declaración de principios.

La letra completa de la canción refuerza ese clima de desilusión y crítica, con versos cargados de ironía y desencanto amoroso. En uno de los fragmentos más comentados, la artista canta: "Qué baja está vara, me siento una tarada, haciendo un casting para un amor. Chamuyos de fantasmas, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor. Qué decepción".

Como suele suceder en estos casos, el lanzamiento musical se transformó rápidamente en tema de debate. Mientras algunos celebraron la manera elegante —aunque filosa— de Flor para expresarse, otros no tardaron en asociar la letra con su historia personal y el presente mediático de Luciano Castro.

Sin dar explicaciones ni aclaraciones adicionales, Vigna dejó que el mensaje hable por sí solo. Y una vez más, demostró que en el mundo del espectáculo, a veces una canción puede decir mucho más que cualquier entrevista.