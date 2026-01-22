La cruel burla de Flor Vigna a Luciano Castro tras la versión de separación de Griselda Siciliani
Durante una transmisión en vivo por TikTok, Flor Vigna adelantó detalles de su próximo lanzamiento musical y, en medio de la charla, terminó hablando de su ex, Luciano Castro, a pura ironía.
En medio del vendaval mediático que se desató tras conocerse la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Flor Vigna quedó, una vez más, orbitando alrededor del escándalo. Justo cuando el tema explotaba en todos los programas y portales, la cantante estaba enfocada en adelantar nuevo material musical y compartía fragmentos de lo que serían sus próximos lanzamientos. Entre frases como “Que baja está la vara” y “Mambos que tengo”, también volvió a aparecer el ya polémico “Hola Guapa”, una expresión que terminó encendiendo aún más la controversia.
Lejos de esquivar el tema, Flor decidió ir por más y se permitió ironizar sobre la situación, algo que no pasó desapercibido en redes. Durante un vivo de TikTok, la artista aclaró —aunque no tanto— el trasfondo de una de sus canciones y sorprendió con una declaración que rápidamente se viralizó. “Esta canción no era un tema en específico para hablar del susodicho (Luciano Castro), pero el chabón puso ‘guapa’ y se convirtió en el b... más grande de Argentina últimamente. Entonces, parecía que estaba escrita para él”, lanzó sin filtro, alimentando las suspicacias.
Como si eso fuera poco, Flor Vigna intentó explicar el significado de algunas frases del tema y su origen personal. “Si se fijan la letras, habla de ‘chamuyos de fantasmas’, yo cuando estaba soltera, dos chicos me ghostearon (desaparecieron), es por eso. Cuando digo ‘princesos en rebaja’ es que cuando caés vos con un vinito y le pedís que la próxima traiga él algo”, detalló, mezclando anécdotas íntimas con humor ácido.
Aunque en reiteradas oportunidades la artista manifestó su deseo de correrse del foco mediático y concentrarse exclusivamente en su carrera musical, lo cierto es que este tipo de declaraciones no hicieron más que lograr el efecto contrario. Lo cierto es que sus palabras volvieron a vincularla de lleno con un conflicto sentimental ajeno -aunque no tanto, porque ella se separó del galán tras descubrir que su relación paralela con Siciliani- que sigue sumando capítulos. Incluso, pese a insistir ahora en que sus canciones no estaban dirigidas a Luciano Castro, días atrás había publicado un sugestivo video con una frase lapidaria: “Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó a mí y a todas”.
Mientras tanto, del otro lado del escándalo reina el silencio. Ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani salieron a responderle públicamente. Él, de hecho, decidió plantarse y dejar en claro que solo hablaría de su situación personal porque sentía la necesidad de dar explicaciones. Según trascendió en las últimas horas, la pareja estaría separada y el actor atravesaría un momento de profunda angustia. “Perdí al amor de mi vida”, habría confesado con dolor, cerrando —al menos por ahora— un capítulo cargado de polémica, indirectas y canciones que siguen dando que hablar.
Cuál fue el primer irónico comentario de Flor Vigna sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani
El escándalo que envuelve a Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven danesa durante su paso por Madrid sigue sumando capítulos y nuevos protagonistas. Cuando parecía que la historia empezaba a apagarse, una voz del pasado del actor volvió a escena y agitó aún más las aguas. Se trata de Flor Vigna, ex pareja del galán, quien decidió expresarse de una manera muy particular: sin nombrar a nadie, pero diciendo mucho.
Fiel a su estilo, la cantante y bailarina eligió sus redes sociales para enviar un mensaje con doble lectura, camuflado como lanzamiento artístico. A través de un reel en su cuenta de Instagram, Flor promocionó su nuevo sencillo tituladoLa vara baja, pero lo hizo con guiños que no pasaron inadvertidos para sus seguidores ni para el universo del espectáculo.
En el video, Vigna aparece interpretando un fragmento del tema y abre con una frase que remite de manera directa a los audios que se filtraron de Castro dirigidos a la joven extranjera. Con picardía y una sonrisa que dice más que mil palabras, lanza: "Oye, guapa". La referencia fue inmediata y las redes estallaron con comentarios que señalaron el paralelismo.
Lejos de quedar ahí, Flor redobló la apuesta con otra sentencia que muchos leyeron como un mensaje directo hacia su ex y, en general, hacia vínculos que no cumplen con las expectativas emocionales: "Que la vara nunca esté baja". Una frase breve, pero contundente, que funcionó como lema y declaración de principios.
La letra completa de la canción refuerza ese clima de desilusión y crítica, con versos cargados de ironía y desencanto amoroso. En uno de los fragmentos más comentados, la artista canta: "Qué baja está vara, me siento una tarada, haciendo un casting para un amor. Chamuyos de fantasmas, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor. Qué decepción".
Como suele suceder en estos casos, el lanzamiento musical se transformó rápidamente en tema de debate. Mientras algunos celebraron la manera elegante —aunque filosa— de Flor para expresarse, otros no tardaron en asociar la letra con su historia personal y el presente mediático de Luciano Castro.
Sin dar explicaciones ni aclaraciones adicionales, Vigna dejó que el mensaje hable por sí solo. Y una vez más, demostró que en el mundo del espectáculo, a veces una canción puede decir mucho más que cualquier entrevista.