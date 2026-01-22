Se filtró el mensaje de Mauro Icardi que Wanda Nara quiso tapar: "Estábamos..."

El chat de Mauro Icardi que Wanda Nara tapó

El verdadero contexto de ese intercambio salió a la luz horas más tarde en Puro Show (El Trece). Allí, Angie Balbiani aportó información clave y explicó cómo se originó el supuesto “buen diálogo” al que hacía referencia Wanda. Según contó la panelista, hace alrededor de 15 días la conductora comenzó a escribir en el grupo de WhatsApp que comparte con Icardi y la licenciada Mattera, responsable de la causa de familia en la Justicia.

“Wanda empieza a escribir como si anduvieran bien, como diciendo ‘qué lindo nos llevamos’. Cuando le preguntan, ella dice que con Mauro empezaron a hablar. No mintió, porque habló por el grupo, pero estaba monologando, hablando sola”, explicó Balbiani. Luego de eso, añadió, llegaron las fotos que Wanda subió a Instagram asegurando que mantiene buena relación con todos sus ex.

El punto más explosivo se dio cuando la periodista mostró el mensaje completo que Wanda decidió ocultar. El texto enviado por Icardi decía: “Sí, sí, todo bien. Estábamos haciendo capturas de las pruebas de 2021, donde te pedía que no vuelvas a París, que te quedes en Milán. Que le cagaste las vacaciones a los chicos en Cerdeña para meterlos a jugar en cualquier lado a las afueras de París con 45 grados de calor, con tal de no irte cuando te decía que estábamos separados. Más las grabaciones y todo lo que tengo que presentarle a los abogados. En una de las bajadas de chats apreté la llamada porque me llamabas 500 veces por día, nada más que eso”.

Además, Balbiani remarcó una inconsistencia en las fechas: mientras que la captura original mostraba un mensaje posterior del 25 de noviembre, en lo publicado por Wanda figuraba el 27 de diciembre, lo que sugiere que parte del intercambio habría sido recortado para modificar el contexto.

De esta manera, lo que Wanda presentó como una señal de acercamiento terminó dejando al descubierto, una vez más, los reproches, las heridas abiertas y los conflictos judiciales que siguen atravesando la relación con Mauro Icardi. Así las cosas, está claro que el WandaGate está lejos de apagarse y cada nuevo capítulo parece sumar más polémica… y menos paz.