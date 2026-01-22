Se filtró el mensaje de Mauro Icardi que Wanda Nara quiso tapar: "Estábamos..."
Luego de que Wanda Nara compartiera conversaciones con Mauro Icardi tapando fragmentos clave, salieron a la luz los textos completos que quedaron fuera de su publicación. Mirá.
22 ene 2026, 14:20
Se filtró el mensaje de Mauro Icardi que Wanda Nara quiso tapar: "Estábamos..."
El WandaGate volvió a prenderse fuego este miércoles, sumando así un nuevo episodio a la interminable novela mediática que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi. El detonante fue una serie de declaraciones de la mediática, quien tanto en sus redes sociales como en una entrevista con Intrusos (América TV) aseguró que el vínculo con el futbolista atravesaba un momento de cordialidad. Según su versión, habían retomado el contacto y, pese a todo lo vivido, remarcó que siempre iban a "ser familia”.
Pero esa postal de armonía duró poco y nada. En cuestión de horas, Mauro Icardi decidió salir al cruce con un extenso descargo en sus redes sociales, donde negó rotundamente los dichos de su ex. Lejos de mostrarse conciliador, el delantero enumeró distintos hechos del pasado que, según explicó, marcaron un antes y un después en la relación y justifican por qué ya no considera a Wanda parte de su círculo familiar. El tono del mensaje fue directo, filoso y dejó en evidencia que la calma estaba lejos de llegar.
Sin intención de bajar el perfil, Wanda redobló la apuesta y publicó en sus Instagram Stories una serie de chats privados para demostrar que el diálogo con Icardi existía. Sin embargo, este jueves el futbolista volvió a hablar públicamente y se tomó el trabajo de aclarar uno por uno los mensajes que la mediática había expuesto.
Entre las capturas, hubo una que llamó especialmente la atención: una llamada perdida del 19 de noviembre, realizada desde el teléfono de Icardi hacia Wanda. En ese intercambio, ella respondía con un “¿todo bien?”, mientras que él contestaba con un mensaje que fue parcialmente tapado. Solo se alcanzaba a leer el inicio, “Sí, sí, todo bien”, y el cierre: “Nada más que eso”. Frente a las versiones que circularon, Mauro aclaró que esa llamada había sido completamente accidental.
Qué decía realmente el mensaje de Mauro Icardi que Wanda Nara tapó al viralizarlo
El verdadero contexto de ese intercambio salió a la luz horas más tarde en Puro Show (El Trece). Allí, Angie Balbiani aportó información clave y explicó cómo se originó el supuesto “buen diálogo” al que hacía referencia Wanda. Según contó la panelista, hace alrededor de 15 días la conductora comenzó a escribir en el grupo de WhatsApp que comparte con Icardi y la licenciada Mattera, responsable de la causa de familia en la Justicia.
“Wanda empieza a escribir como si anduvieran bien, como diciendo ‘qué lindo nos llevamos’. Cuando le preguntan, ella dice que con Mauro empezaron a hablar. No mintió, porque habló por el grupo, pero estaba monologando, hablando sola”, explicó Balbiani. Luego de eso, añadió, llegaron las fotos que Wanda subió a Instagram asegurando que mantiene buena relación con todos sus ex.
El punto más explosivo se dio cuando la periodista mostró el mensaje completo que Wanda decidió ocultar. El texto enviado por Icardi decía: “Sí, sí, todo bien. Estábamos haciendo capturas de las pruebas de 2021, donde te pedía que no vuelvas a París, que te quedes en Milán. Que le cagaste las vacaciones a los chicos en Cerdeña para meterlos a jugar en cualquier lado a las afueras de París con 45 grados de calor, con tal de no irte cuando te decía que estábamos separados. Más las grabaciones y todo lo que tengo que presentarle a los abogados. En una de las bajadas de chats apreté la llamada porque me llamabas 500 veces por día, nada más que eso”.
Además, Balbiani remarcó una inconsistencia en las fechas: mientras que la captura original mostraba un mensaje posterior del 25 de noviembre, en lo publicado por Wanda figuraba el 27 de diciembre, lo que sugiere que parte del intercambio habría sido recortado para modificar el contexto.
De esta manera, lo que Wanda presentó como una señal de acercamiento terminó dejando al descubierto, una vez más, los reproches, las heridas abiertas y los conflictos judiciales que siguen atravesando la relación con Mauro Icardi. Así las cosas, está claro que el WandaGate está lejos de apagarse y cada nuevo capítulo parece sumar más polémica… y menos paz.