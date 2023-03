La difícil confesión del padre de Nacho en Gran Hermano 2022: "Era alcohólico y mi vida era un desastre"

"Nacho tenia una abuela que era la mejor, y a mi me hubiera encantado que mi mamá tenga esa relación con él pero no pudo. Era una persona que no era mi mamá ella", añadió.

"Yo de adolescente me metía en el boliche hasta emborracharme, y lo hice por muchos años, me perdía", dijo, e incluso recordó una dura anécdota sobre cuando una vez puso en riesgo su vida y fue socorrido por un amigo.

Cuando nació Nacho me prometí que iba a hacer todo lo posible para que yo no sea así", reconoció sobre cómo supero ésta dura adicción que marcó su vida.

Nazarena Vélez indignada con La Tora por el maltrato a su madre en Gran Hermano 2022

Gladys, la madre de La Tora, fue la última familiar eliminada de la casa de Gran Hermano 2022, y en su paso por la casa más famosa del a-país cosechó buena relación con algunos participantes, aunque no con su hija, quien fue muy criticada por varios de los malos tratos que tuvo hacia su mamá.

Y este martes, en LAM (América TV), una de las que opinó al respecto fue Nazarena Vélez, quien se mostró indignada con varias de las actitudes de la participante hacia su progenitora.

Fue cuando Naza estaba elogiando la relación de Julieta y su hermana, Camila, e hizo una dura comparación con ellas.

"Viendo la elación de La Tora con su mamá, espantosa, me indigné, porque si vos escuchás el discurso de ella, es ese tipo de "nenas", porque para mi es una nena, es esas pendejas se la sabe todas y la trata mal", dijo la angelita.

La flamante abuela de Salvador aseguró que si bien entiende que en las redes se habla de que Gladys no estuvo presente en los últimos años de la participante, ello no justifica su accionar.

"Todo el tiempo la menospreciaba y no la trataba con respeto, es horrible verla realmente como trataba a su mamá", cerró, muy dura.