La drástica decisión de Benjamín Vicuña y Analía Espasandín luego de blanquear su romance

Pasado un tiempo de esta noticia, en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron a conocer la drástica decisión que tomó la pareja a la hora de enfrentarse a las apariciones públicas.

“Resulta que Anita y Benjamín no volvieron al gimnasio después de que diéramos la primicia en Socios. Son la comidilla del gym. El ex marido de ella, y padre de sus hijos, está dolido y tampoco volvió”, contó Lussich.

Y aclaró: "Dejaron el gimnasio momentáneamente para evitar comentarios, pero la relación sigue viento en popa y todos los están esperando".

Por último, Pallares aportó otro dato clave que sorprendió a todos y aseguró: “Fueron juntos al teatro aunque Benjamín pidió entradas en lugares diferentes para ver Esperando la Carroza. Fueron juntos y se sentaron por separado”.

Benjamín Vicuña habló por primera vez de su nuevo romance: "Espero que funcione"

En las últimas se supo que el actor Benjamín Vicuña se encuentra nuevamente en pareja con Analía Espasandín, una mujer de 40 años licenciada en administración de empresas.

“Tiene una hermana melliza que es influencer de moda, y si hablas con el entorno de ella te dicen que están de novios hace dos meses, pero el de él te dicen que están conociéndose desde enero”, contó Yanina Latorre en LAM (América).

Sin embargo, las cámaras del programa fueron en busca del actor, quien habló por primera vez acerca de esta incipiente historia de amor y se mostró muy contento con su nuevo presente sentimental.

Benjamín Vicuña nueva novia

“Estoy contento, viviendo algo que es una pena tener que comunicarlo o tener que hablar de esto porque es muy reciente. Espero que funcione porque es una mujer espectacular”, expresó.

Luego contó cómo se conocieron, y aunque las versiones indicaban que eran compañeros de gimnasio, Vicuña aseguró: “Nos conocemos por amigos en común, nos conocemos de la vida”.

Por último contó cómo se siente Ana con respecto a la exposición y reflexionó: “La gente que no tiene nada que ver con esto le cuesta muchísimo porque es algo que genera mucha impresión, pero tiene la buena onda y es algo que está recién empezando. Ojalá no me pinchen el globo y me banquen”.