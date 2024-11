La escandalosa reacción de Mauro Icardi al ver la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

“La China estaba con Agus y con Vicky, amigas del colegio. Estaban felices, sabían que estaba Mauro Icardi. Lo que no sabían era la sorpresa de Wanda. Sabía que Mauro iba a estar pero eso no la afectaba porque era el morbo Icardi", explicó.

Además, sumó: "A mí me informan que Wanda llegó en modo grasa, quilombera, a picantear a la China. Ella estaba en modo jueves cool, nos vamos a Tequila, y después vino el atropello de una Wanda que estaba desenfrenada".

Luego tras contactarse con uno de los presentes en la mesa del futbolista reveló: "El amigo de Icardi cuenta que Mauro se cagaba de risa viendo a una Wanda fuera de eje porque sabe que, en el fondo, sigue enganchada de Icardi. Dice que L-Gante es una pantalla".

Embed

La liquidante actitud de L-Gante tras el tenso encuentro entre Mauro Icardi y La China Suárez

Anoche se produjo una cumbre de mediáticos. Wanda Nara, Mauro Icardi, L-Gante y La China Suárez coincidieron en un restaurante en Costanera Norte. Después, la velada siguió en el boliche Tequila.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Elían Valenzuela sorprendió a todos al contar qué ocurrió puertas adentro.

Cuando le preguntaron por Mauro Icardi, el referente de la cumbia 420 fue irónico: "Mauro... ¿qué Mauro? ¿Mauro Szeta?". Y luego aclaró: "La verdad es que no lo vimos".

Por otro lado, L-Gante manifestó que no hubo conflicto con La China Suárez, al contrario de lo que trascendió a los medios. "Con ella hicimos un tema... me acerqué a saludarla, nada más", sostuvo.

El artista enfatizó que "cada uno estuvo en la suya". "No he visto ningún conflicto, no hubo ningún conflicto. Eso es lo que habla la gente por lo mediático. Estuvimos todos en un mismo lugar, cada uno en la suya", agregó.

Wanda, que estaba junto a L-Gante, prefirió el silencio y no hizo declaraciones sobre lo que ocurrió con La China en Gardiner.