La ex de Daniel Osvaldo realizó un descargo en su contra e hizo un anuncio inesperado que involucra a Gianinna Maradona

“Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, comenzó diciendo Elena en su cuenta de Instagram.

Daniel Osvaldo

Luego, detalló: “Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Crees que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp se podrían escuchar todos los días. Pero él, no; no tiene tiempo”.

“Muchas veces, sentí ganas de rendirme porque sinceramente es muy agotador tanto psicológica como económicamente soportarlo. Por esto tengo que agradecer a mis abogados que nunca se dieron por vencidos conmigo ni por un momento. Pero entonces ayer, me di cuenta que hay muchas de estas situaciones. Especialmente, una me tocó el corazón… una madre abandonada por su esposo con dos niños autistas”, agregó.

“Se quedó sola, se arremangó, hizo mil trabajos para darle un futuro a sus hijos, mientras que el exesposo nunca le dio nada. Ni un centavo de lo que ganaba... Los gastaba en sus vicios, ¡qué asco! Recuerda bien, es importante. Los niños son lo primero, y cuando aprendes que la vida es una rueda que gira, y que no eres todopoderoso, y que todo el mal que haces será contraproducente, entonces tal vez el mundo sea un lugar mejor”, cerró la ex de Daniel Osvaldo.

Explosivos tuits de la ex de Daniel Osvaldo: "Misógino, violento, mal padre"

Ana Oertlinger, la ex pareja de Daniel Osvaldo, y madre del hijo mayor del ex futbolista, publicó un fuerte descargo en Twitter, donde denuncia haber sufrido violencia de género.

"¿Te acordás cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordás de todos los maltratos psicológicos? ¿Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre", escribió.

Ana Oertlinger está en medio de un calvario porque el ex futbolista no paga la cuota alimentaria de Gianluca, el hijo que tienen en común.

"Sos una mierda. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. No servís para nada. Y esperame porque esta te la cobro yo", expresó la ex de Osvaldo en otro tuit.

Por último, Oertlinger advirtió que el ex jugador trata de mostrase en redes junto a su hijo, pero -según ella- todo es parte de una puesta en escena. "En un mes seguramente posteás fotito, que es lo único que sabés hacer. Careta. Y hay testigos de las cosas", sentenció.