El profundo dolor de Nico Vázquez por la muerte que lo golpeó: "No te vamos a olvidar"
El actor Nico Vázquez compartió un sentido posteo en las redes afectado por la pérdida de una persona muy querida y con quien compartió muchos momentos.
7 abr 2026, 08:00
El profundo dolor de Nico Vázquez por la muerte que lo golpeó: "No te vamos a olvidar"
El espectáculo argentino se encuentra transitando un duro momento por la triste noticia de la muerte del representante de actores Alejandro Farrel, quien supo acompañar la carrera de varias primeras figuras del medio local.
Con más de 45 años de trayectoria, Farrel se convirtió en una persona clave en la carrera de muchos artistas como Marcela Kloosterboer, Nicolás Vázquez y Pablo Echarri, entre otros famosos, construyendo además un vínculo de amistad más allá de lo laboral.
Muchos de los artistas que lo conocieron despidieron al empresario con sentidos mensajes desde las redes sociales, entre ellos Nico Vázquez, quien compartió varias imágenes junto a él y destacó la importancia en confiar su capacidad actoral desde sus inicios.
“Que descanses en paz, Alecito. Sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida", comentó con dolor el artista desde sus historias de Instagram.
Y agregó con dolor entre las imágenes de algunos momentos compartidos juntos: "Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre! Te amo!”.
El emotivo posteo de Marcela Kloosterboer para despedir al representante Alejandro Farrel
Al igual que Nico Vázquez y otros artistas, la actriz Marcela Kloosterboer también decidió compartir un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para despedir al representante Alejandro Farrel y recordar algunos momentos vividos.
"Ale de mi corazón, tantos años trabajando juntos, tantos momentos vividos, miro para atrás y estuviste en cada momento importante de estos últimos 22 años", comenzó su mensaje.
"Cuando te conté que estaba de novia con Fer, en un avión yéndonos a México, cuando me casé, nos encontramos y te dije que Juana venía en camino y mil momentos más, viajes, charlas, risas, chismes, tu casamiento con Feli…", recordó emocionada.
Y continuó: "Hablábamos por teléfono todos los días y más de una vez al día también. Este es mi homenaje, a tu lucha, tu garra, tu optimismo siempre. Seguir a pesar de todo. La alegría que sentías por mí y mis logros".
"Por suerte todo te lo dije. Te voy a extrañar Ale. Se va a sentir tu ausencia. Quedan los recuerdos de todo lo vivido. Descansa en paz. Te amo. La negra", finalizó Marcela Kloosterboer.