El profundo dolor de Nico Vázquez por la muerte que lo golpeó: "No te vamos a olvidar"

Y agregó con dolor entre las imágenes de algunos momentos compartidos juntos: "Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre! Te amo!”.

nico vazquez posteo muerte de Alejandro Farrell

El emotivo posteo de Marcela Kloosterboer para despedir al representante Alejandro Farrel

Al igual que Nico Vázquez y otros artistas, la actriz Marcela Kloosterboer también decidió compartir un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para despedir al representante Alejandro Farrel y recordar algunos momentos vividos.

"Ale de mi corazón, tantos años trabajando juntos, tantos momentos vividos, miro para atrás y estuviste en cada momento importante de estos últimos 22 años", comenzó su mensaje.

"Cuando te conté que estaba de novia con Fer, en un avión yéndonos a México, cuando me casé, nos encontramos y te dije que Juana venía en camino y mil momentos más, viajes, charlas, risas, chismes, tu casamiento con Feli…", recordó emocionada.

Y continuó: "Hablábamos por teléfono todos los días y más de una vez al día también. Este es mi homenaje, a tu lucha, tu garra, tu optimismo siempre. Seguir a pesar de todo. La alegría que sentías por mí y mis logros".

"Por suerte todo te lo dije. Te voy a extrañar Ale. Se va a sentir tu ausencia. Quedan los recuerdos de todo lo vivido. Descansa en paz. Te amo. La negra", finalizó Marcela Kloosterboer.