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Florencia Peña se suma a un exitoso proyecto teatral, Las hijas

La actriz Florencia Peña se incorpora al elenco de la exitosa obra, en una nueva etapa que reafirma su suceso en la cartelera porteña.

7 abr 2026, 07:00
Florencia Peña se suma a un exitoso proyecto teatral, Las hijas
Florencia Peña se suma a un exitoso proyecto teatral, Las hijas

Florencia Peña se suma a un exitoso proyecto teatral, Las hijas

Florencia Peña se suma a Las Hijas en esta nueva etapa de la obra, ya que Julieta Díaz no podrá continuar a raíz de una hernia de disco que le impide realizar las funciones.

Peña se incorpora al elenco, aportando su impronta a una de las comedias emotivas más destacadas de la cartelera porteña.

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Las Hijas continúa en el Paseo La Plaza, consolidándose como uno de los grandes sucesos teatrales.

La propuesta invita a reflexionar sobre los vínculos entre madres e hijas, el amor y la memoria, a través de una historia tan profunda como cercana, que emociona al público función tras función.

SINOPSIS

"Las hijas" es una comedia sensible y emotiva que narra el reto al que se enfrentan tres hermanas: una madre con alzheimer. Elena, fue una madre presente, a veces demasiado, exigente y firme. Una jueza de profesión que no supo dejar la ley fuera de la casa. Inés (Soledad Villamil), una tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro; María José (Florencia Peña), una psiquiatra forense que conoce todas las patologías posibles pero no sabe cómo lidiar con su madre; y Roberta (Pilar Gamboa), un intento de artista plástica con múltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece más un acto de fe que un negocio, se reúnen para decidir qué hacer con la situación. A lo largo de la noche, descubrirán que Elena fue una madre distinta para cada una y que no están listas para verla dejar de ser ella.

Las hijas es una obra que explora las contradicciones humanas, los vínculos familiares y la lucha por encontrar un equilibrio entre el amor, el deber y la aceptación de lo irreversible. ¿Cómo se cuida a una madre que siempre pudo todo sola? ¿Cómo se deja de ser hija?

Sin título

     

 

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