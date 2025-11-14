A24.com

Feroz reacción de Elba Marcovecchio cuando le consultaron si ocupará la casa de Jorge Lanata en Punta del Este

En una nota con Puro Show, Elba Marcovecchio sorprendió al contar qué pasará con la casa de Jorge Lanata en Punta del Este.

14 nov 2025, 13:16
El próximo 31 de diciembre marcará el primer aniversario de la muerte de Jorge Lanata, un hito que mantiene a su familia atravesando un proceso complejo y todavía inconcluso. Durante estos meses, tanto Elba Marcovecchio como Bárbara y Lola Lanata han estado abocadas a resolver todo lo vinculado con la herencia del periodista, un terreno que se volvió más arduo de lo esperado por la carga emocional que arrastra cada decisión. En ese contexto, uno de los puntos que más inquietud genera es la casa de Punta del Este, una propiedad cargada de recuerdos y afectos que hoy aparece como uno de los bienes más difíciles de resolver.

Esa residencia, emblemática para la familia, fue puesta en alquiler durante el verano pasado con el objetivo de afrontar los gastos mientras se definía su futuro. La estrategia buscaba ganar tiempo hasta decidir si la venderían o si optarían por conservarla como parte del legado de Lanata. Sin embargo, con el inicio de un nuevo verano en el horizonte, todavía no ha surgido una resolución clara, lo que evidencia la dificultad de tomar decisiones cuando interviene el peso emocional.

Muchos especularon con la posibilidad de que Elba Marcovecchio se instalara allí para comenzar una nueva etapa, pero ella misma lo negó de manera contundente cuando un cronista de Puro Show le consultó al respecto. Conmovida, explicó que no podría permanecer en ese lugar durante los meses de temporada alta. “Nosotros fuimos muy felices en esa casa, no podría en diciembre o enero estar ahí sin Jorge. No, no, no podría. Imposible. Yo no podría ir”, expresó visiblemente afectada, dejando en claro que aún no está preparada para ocupar ese espacio sin la presencia del periodista.

Aun así, la abogada evita dar definiciones firmes sobre lo que ocurrirá con la propiedad, ya que siente que no es el momento indicado para analizar cuestiones patrimoniales. “Son cosas que no sé, ni siquiera las proceso todavía. Para mí, lo que tiene que ver con los bienes, es todo muy pronto”, admitió, reflejando que el duelo sigue marcando su presente.

En ese sentido, Marcovecchio asegura que se mantiene completamente al margen de todos los asuntos legales relacionados con la herencia, ya que decidió delegarlos por completo en su abogada, Guadalupe Guerrero. “Yo no me ocupo de nada. Guada, mi abogada, está trabajando a full en todo eso. Los que me conocen, los que saben cómo soy, saben que estas cuestiones solo rememoran en mí lo que es irreversible”, señaló, describiendo con honestidad el impacto emocional que aún le provoca todo este proceso.

¿Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, en pie de guerra por la herencia?

A poco de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Jorge Lanata, aún no pudo concretarse la sucesión de los bienes que dejó el periodista, los cuales deben repartirse entre su viuda, Elba Marcovecchio, y sus dos hijas, Bárbara y Lola. Esto se debe a diversos inconvenientes que fueron surgiendo a lo largo de estos meses.

En medio de este panorama, ahora se suma otro obstáculo. Radio Mitre presentó una demanda para cobrar una deuda de 300 mil dólares que el conductor de Lanata sin filtro mantenía con ellos. Y si bien Marcovecchio y las hijas del recordado periodista no suelen tener relación, en este caso lograron unirse para tomar medidas en conjunto.

Así lo informó Luis Bremer en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América TV, luego de explicar que Jorge había solicitado a la emisora en la que trabajaba 600 mil dólares y que solo pudo devolver la mitad de ese monto antes de su fallecimiento.

"Hay un documento que certifica que Radio Mitre pasa a ser un heredero más", informó el periodista del canal del cubo. De esta manera, así como Elba Marcovecchio, Bárbara y Lola Lanata pueden ser beneficiarias de la herencia del creador de Página 12, también deberían responder por el pago de ese dinero adeudado.

"Las versiones sobre el destino de ese dinero son distintas. Las hijas dicen que se usó para el departamento de Elba Marcovecchio, pero la abogada dice otra cosa", confió por entonces su compañera Cora Debarbieri. Fue allí cuando Bremer detalló que "en lo que sí van a coincidir ambos sectores es que Jorge sostuvo la columna editorial y el primer encendido de la radio durante 11 años y le ha hecho ganar al grupo millones de dólares, para luego ponerse como parte de los herederos".

En tanto, apenas trascendió el accionar legal de la radio del Grupo Clarín, Elba Marcovecchio se refirió brevemente al tema en Bondi Live. "Se ocupan mis abogadas. La verdad es que yo tengo una herida abierta", confió en ese momento, evitando profundizar en la cuestión.

