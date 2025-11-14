Feroz reacción de Elba Marcovecchio cuando le consultaron si ocupará la casa de Jorge Lanata en Punta del Este

En ese sentido, Marcovecchio asegura que se mantiene completamente al margen de todos los asuntos legales relacionados con la herencia, ya que decidió delegarlos por completo en su abogada, Guadalupe Guerrero. “Yo no me ocupo de nada. Guada, mi abogada, está trabajando a full en todo eso. Los que me conocen, los que saben cómo soy, saben que estas cuestiones solo rememoran en mí lo que es irreversible”, señaló, describiendo con honestidad el impacto emocional que aún le provoca todo este proceso.

Embed

¿Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, en pie de guerra por la herencia?

A poco de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Jorge Lanata, aún no pudo concretarse la sucesión de los bienes que dejó el periodista, los cuales deben repartirse entre su viuda, Elba Marcovecchio, y sus dos hijas, Bárbara y Lola. Esto se debe a diversos inconvenientes que fueron surgiendo a lo largo de estos meses.

En medio de este panorama, ahora se suma otro obstáculo. Radio Mitre presentó una demanda para cobrar una deuda de 300 mil dólares que el conductor de Lanata sin filtro mantenía con ellos. Y si bien Marcovecchio y las hijas del recordado periodista no suelen tener relación, en este caso lograron unirse para tomar medidas en conjunto.

Así lo informó Luis Bremer en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América TV, luego de explicar que Jorge había solicitado a la emisora en la que trabajaba 600 mil dólares y que solo pudo devolver la mitad de ese monto antes de su fallecimiento.

"Hay un documento que certifica que Radio Mitre pasa a ser un heredero más", informó el periodista del canal del cubo. De esta manera, así como Elba Marcovecchio, Bárbara y Lola Lanata pueden ser beneficiarias de la herencia del creador de Página 12, también deberían responder por el pago de ese dinero adeudado.

"Las versiones sobre el destino de ese dinero son distintas. Las hijas dicen que se usó para el departamento de Elba Marcovecchio, pero la abogada dice otra cosa", confió por entonces su compañera Cora Debarbieri. Fue allí cuando Bremer detalló que "en lo que sí van a coincidir ambos sectores es que Jorge sostuvo la columna editorial y el primer encendido de la radio durante 11 años y le ha hecho ganar al grupo millones de dólares, para luego ponerse como parte de los herederos".

En tanto, apenas trascendió el accionar legal de la radio del Grupo Clarín, Elba Marcovecchio se refirió brevemente al tema en Bondi Live. "Se ocupan mis abogadas. La verdad es que yo tengo una herida abierta", confió en ese momento, evitando profundizar en la cuestión.