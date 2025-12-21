La firme decisión que tomó la familia de Christian Petersen en medio de su grave internación

Tras la descompensación, Petersen fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Allí, el primer diagnóstico encendió un alerta: los médicos detectaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca peligrosa, además de un brote.

Una vez estabilizado, se resolvió su derivación al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica. Desde ese momento, el pronóstico sobre Petersen fue reservado.

christian petersen1

Por qué la familia de Christian Petersen tomó la decisión de ocultar datos de su salud

La noticia recién se supo en los medios en la mañana del jueves 18 de diciembre, casi una semana después de lo sucedido. Fue entonces cuando comenzó a circular la información en varios medios. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí, hicimos las averiguaciones correspondientes y nos tomó casi 12 horas confirmarlo”, contó Fernando Ciuffolotti, del periódico Realidad Sanmartinense.

Horas después, se emitió el primer parte médico oficial de Petersen, un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de Neuquén y el hospital Carrillo. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, informaron.

En dicho texto, las autoridades subrayaron la importancia de guiarse solo a fuentes oficiales y pidieron respeto por el momento que atraviesa Christian y su entorno. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario". Esto remarca el pedido y deseo de la familia del chef, buscando ocultar su estado a los medios sabiendo las versiones o fake news que pueden circular.

De esta manera, el silencio de los primeros días de su internación no fue algo casual ya que se trató de una decisión consensuada entre la familia de Petersen y el equipo médico. En A la Barbarossa (Telefe), Analía Franchín se comunicó con el círculo íntimo de Peterson y confirmó esa postura: “Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofía”.