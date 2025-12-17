Guillermina Valdés se refirió por primera vez a la sexualidad de su hija Paloma: "No me gustó..."

“Cuando vinieron estas cuestiones que tienen que ver con elecciones sexuales fue un tema. En un momento no me gustó que no me haya dado cuenta en ciertas situaciones, el ego de decir: 'estoy desconectada como mamá'”, se sinceró la ex de Marcelo Tinelli.

"Fue un proceso, no quiero hablar mucho porque me matan", agregó respetando la privacidad de su hija. Y comentó al respecto en su rol de madre: "Acompañar y entender que las personas no nos definimos por quién nos metemos en la cama. Me parece que la sexualidad tiene que ver con una elección y no tiene que ver con una identidad".

“Yo siempre hablo de esto con ellos: 'Si vos, hija, te gusta esto y sos sana y te cuidas e incluso sos respetuosa con tu compañero o compañera, no me parece que te defina'”, continuó Guillermina Valdés sobre el consejo que le dijo a su hija Paloma Ortega.

Y reflexionando sobre su persona, la actriz opinó en cuanto a la sexualidad: “A mí no sé si me define ser hétero, me definen otras cosas: me definen los valores y mis elecciones”.

"Apoyar y acompañarla en lo que ella sea feliz en todo sentido y no sentir ni culpa ni nada por eso", concluyó Moria Casán ante el profundo relato de Guillermina Valdés.

Moria Casán arrinconó a Guillermina Valdés al preguntarle por sus romances tras la separación de Marcelo Tinelli

“Vos tuviste tu tiempo de conocerte después de haberte separado de Marcelo Tinelli pero te bajaste unos cuantos chabones. El jugador de fútbol, Maratea, Joaquín Furriel…”, le dijo sin filtros Moria Casán a Guillermina Valdés.

“Ya habían salido algunas fotos con él y yo estaba muy perseguida con la prensa, entonces bajé rápido del auto porque tenía miedo y estaba paranoica y me tragué un vidrio. Me rompí la nariz en mi segunda cita con él”, recordó la actriz en La mañana con Moria (El Trece) sobre el accidente que sufrió para evadir a los periodistas en medio del vínculo con el arquero de Boca Juniors, Javier García.

Con respecto a Santi Maratea, Valdés aseguró que su relación fue más afectiva que sexual: “Hubo un vínculo, sí, no lo voy a negar, pero fue más amoroso y de cierta hermandad. No voy a decir mucho porque no está la otra persona, pero fue una cuestión de encontrarnos con situaciones de vida similares incluso en la infancia. Tuvimos vivencias parecidas y nos conmovimos mucho. Fue intenso, acá hubo algo”.

Y en cuanto a su relación con el actor Joaquín Furriel con el que terminó hace algunos meses luego de un año juntos, Guillermina Valdés reconoció: “Estuvimos un año y fue una relación muy linda, aunque siento que no teníamos mucho que ver. Disfrutamos el tiempo juntos, pero yo tenía mi vida acá y él estaba con muchos viajes. No solo fue sano el vínculo, sino también el desenlace. Los dos pudimos poner un freno y decir ‘hasta acá’".