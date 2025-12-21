Jorge Rial logró la imagen más tierna en medio de la detención de su hija Morena
En medio del calvario familiar por la situación de su hija Morena, Jorge Rial vivió este fin de semana un momento muy especial. Mirá.
Morena Rial continúa en el penal de Magdalena, donde ingresó hace más de dos meses luego de que la Justicia le revocara la excarcelación. Incumplió varios de los requisitos impuestos y esta vez no hubo piedad: la trasladaron a la Unidad 51 por robar casas con su bebé en el auto.
Mientras sus abogados siguen insistiendo con el arresto domiciliario para que pueda criar a su hijo Amadeo, su papá Jorge Rial logró algo que tal vez parecía imposible en los tiempos que corren: la unión de sus nietos.
Se sabe que el periodista se encarga de Amadeo, el bebé de un año que cuidan entre él y su otra hija, Rocío Rial. Por su parte, Francesco, el mayor, vive en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni.
Jorge mantiene un buen vínculo con su exyerno. Incluso, el cordobés siempre dijo que es un abuelo presente desde lo económico y también a través de videollamadas. Y ahora aprovecharon para viajar a Buenos Aires ya que se acercan las fiestas.
“La más hermosa de las visitas”, manifestó Jorge en una historia de Instagram en la que se lo ve a él con Amadeo a upa y a Fran disfrutando de la pileta. En otra foto, se lo ve al nene con su mascota. “Acá hay amor”, tituló Rial en la tierna imagen.
Quién es el nuevo abogado de Morena Rial
En la última semana, se supo que Alejandro Cipolla habría desistido de continuar con la defensa de Morena Rial en la causa que la mantiene detenida en la cárcel de Magdalena, imputada por múltiples delitos vinculados a robos.
Tras esa decisión, la influencer se vio obligada a reorganizar de urgencia su situación judicial y a salir en busca de un nuevo letrado que le permita avanzar con un pedido de libertad en el corto plazo. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza el nombre de Marcelo D’Angelo, un abogado con amplia experiencia y conocido por representar también a Jana Maradona en el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona.
“Pusieron a otro letrado. No entendí por qué, porque estaba Martín. Lo que queda es esperar”, dijo el exabogado de la influencer en DDM (América TV). Y agregó sobre los motivos de su salida: “Empezamos a hablar y renuncié”.
Además, Martín Candalaft aportó detalles sobre el perfil del profesional que podría asumir la defensa: “Marcelo D’Angelo es un abogado muy serio, técnico. No mediático. No lo conocemos hablando. Va a presentar un recurso de casación pidiendo la domiciliaria. Si bien las chances no son altas… tiene una especie de doble conforme: tenés la sala y la jueza en contra”.
Por último, Cipolla explicó el panorama judicial actual en el ciclo: “Procesalmente no hay mucho que hacer. Es una realidad que hay que esperar una elevación a juicio o tratar de arreglar una salida alternativa. Si no, se va a patear para enero, febrero o marzo”.