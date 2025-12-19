El fuerte mensaje de Edith Hermida a Beto Casella por su despedida de Bendita: la respuesta del conductor

Por su parte, el conductor contestó el saludo de Edith con la misma foto desde su cuenta y expresó: "Gracias negra, yo también quiero lo mejor para vos".

Estos mensajes cargados de emoción entre los dos se dieron horas antes de la última emisión de Bendita con la conducción de Beto después de 20 años y tantos momentos compartidos.

En el ciclo Intrusos analizaron al aire el posteo de Edith Hermida y el conductor Adrián Pallares expresó: "Es una foto fuerte. Una foto con un jefe... Yo no recuerdo".

"Aparte es fuerte para hacerlo en público. Si esto lo hizo en público, cuánto le habrá escrito opor privado", sumó Paula Varela.

edith hermida y beto casella despedida en redes

Edith Hermida confesó qué le dijo a Beto Casella por su salida de Bendita

En una nota con Intrusos, Edith Hermida se mostró dolida por la salida de Beto Casella de Bendita, ya que el conductor dejará el programa tras dos décadas y seguirá su camino en televisión en América Tv en 2026.

"Estoy triste todavía. Ya voy a estar mejor", afirmó con absoluta sinceridad la panelista a días de dejar de trabajar con el conductor luego de mucho tiempo.

Beto Casella se lamentó por la decisión de su compañera de seguir en El Nuevem y no seguirlo en su nuevo desafío al aire, a lo que Edith Hermida evitó polemizar.

"Lo quiero mucho y nunca me voy a enfrentar a él. La incomidad es de él. Yo no la tuve esa incomidad. Está bien lo que le pasa a él. Es como cuando estas hace mucho con una pareja y te fastidia todo", explicó.

La panelista dijo que espera algún día volver a compartir un espacio de trabajo con Casella y lo que esto le provoca: "Yo lo adoro. Me encantaría volver a trabajar con él en algún momento. Me siento como que me separo de mi marido. Es una separación, por eso me duele".

Edith además reveló cómo fue comunicarle su decisión a Beto de no acompañarlo a América: "En algún momento sentí que yo también lo abandonaba al no seguirlo. Yo tuve la oportunidad de seguirlo y yo decidí, hablé con él y le dije: 'no me voy a ir, me voy a quedar'", cerró firme.