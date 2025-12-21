Leticia Brédice habló del daño de las anfetaminas y de los complejos corporales: "Las actrices no son..."

La artista afirmó que la sustancia no solo cambió su peso; también lastimó su salud emocional, su sistema nervioso y su capacidad de concentración.

“Mi mamá me preguntaba por qué no comía. Yo tiraba la comida. Y quería estar todo el tiempo flaca para ser aceptada”, señaló la actriz.

“Las dejé cuando me enteré que se murió una mujer, que las mujeres se morían”, dijo Brédica. También influyó que el mercado retiró la venta legal de estas sustancias. Leticia comprendió que el cuerpo es algo pasajero y perecedero.

También comprendió que la paz mental y la salud emocional importan mucho más que cualquier requisito estético de la industria.

Qué exitosa comedia hizo Leticia Brédice con Antonio Gasalla y se ve en Netflix

Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, esconde entre su extenso catálogo tesoros del cine argentino que merecen ser redescubiertos. Uno de ellos es esta una película que combina humor, sensualidad y drama, protagonizada por el legendario Antonio Gasalla, junto a Leticia Brédice y Jorge Sanz. Esta coproducción entre Argentina y España es una joya que pocos conocen, pero que está disponible para el público en Netflix Argentina.

Estrenada en agosto del 2000, Almejas y mejillones es una obra dirigida y coescrita por Marcos Carnevale, quien trabajó junto a Lito Espinosa y Agustín Póveda para darle forma a este filme de 90 minutos. La trama se desarrolla en un ambiente bohemio, donde la libertad y las relaciones humanas toman un papel central, abordando temas que siguen siendo actuales más de dos décadas después de su estreno.

La película nos lleva a Tenerife, donde Rolando, un biólogo marino interpretado por Jorge Sanz, alquila una casa y conoce a Paula, una mujer vivaz y enigmática encarnada por Leticia Brédice. La atracción entre ambos parece inevitable, pero Rolando se encuentra con una revelación inesperada: Paula es lesbiana.

En este contexto de relaciones libres y sin prejuicios, surge Freddy, el personaje interpretado por Antonio Gasalla. Freddy es un amigo cercano de Paula, con quien comparte noches de póker clandestinas para sobrevivir económicamente. Gasalla logra brillar con su carisma único, aportando un toque de humor irónico y entrañable que equilibra las tensiones emocionales de la trama.

La película explora cómo Rolando y Paula influyen mutuamente en sus vidas. Mientras él se adapta al entorno desprejuiciado de Paula, ella comienza a cuestionar sus hábitos y a ordenar su vida. Este contraste de mundos y personalidades genera momentos hilarantes y emotivos, destacando la capacidad de Gasalla para enriquecer cualquier escena en la que participa.