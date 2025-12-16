La famosa panelista que fue vista chapando con su nuevo novio en una fiesta de fin de año: las fotos

Ambos se conocieron hace dos meses en la pileta de un edificio cuando el hombre fue a visitar a su hijo, que curiosamente vive en el mismo edicio al que se mudó recientemente la panelista.

En diálogo en exclusiva con PrimiciasYa, Nancy Duré explicó con mucha felicidad el gran momento que vive con su nuevo novio y los detalles de cómo nació el amor entre los dos.

"Se llama Carlos Nicolás, lo conocí en la pileta del edificio nuevo donde me mudé yo nuevo, el hijo de él vive ahí y él estaba de casualidad que se había quedado el fin de semana y empezamos a charlar", explicó la periodista.

Y siguió sobre cómo fue avanzando el vínculo entre los dos día a día: "Vino al otro fin de semana, vino al otro, vino al otro, hasta que me invitó a salir y hace un mes y medio dos meses que estamos de novios".

"Está todo bien y fantástico. Ya conoce a mi hijo, yo conozco a sus hijos y va todo en marcha", finalizó Nancy Duré feliz por su presente con su nuevo novio y la presentación con las respectivas familias de ambos.

RS Fotos

nancy dure chape 3

nancy dure chape

nancy dure chape 2

La primera y enigmática foto de Nancy Duré con su nuevo novio

El flechazo entre Nancy Duré y su nuevo novio Carlos surgió de manera inesperada en el espacio común del edificio donde se mudó la periodista hace unos meses.

La información se dio a conocer el 7 de diciembre en el programa Infama (América TV) y fue la propia protagonista quien habló con la conductora Marcela Tauro para confirmarlo. Según contó, la relación comenzó hace dos meses.

El primer encuentro entre los dos fue en ese lugar al que suele ir los vecinos del edificio para refrescarse en los días de mucho calor y despejarse al aire libre.

Entre charlas casuales, encuentros espontáneos y miradas cruzadas bajo el sol, la periodista terminó encontrando algo que no estaba buscando: un nuevo amor.

Nancy Duré compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se la veía descansando con sus pies apoyados sobre los de otra persona, un detalle que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Y además agregó en la imagen la canción Tu amor me hace bien de Marc Anthony demostrando cómo se encuentra su corazón en el presente.