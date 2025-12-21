Revelaron el dato más fuerte sobre la salud de Christian Petersen tras su internación: "Despertó y..."

Con respeto a las versiones, el periodista Juan Etechegoyen indicó: “Lo otro que me informan es que la familia está muy enojada con la prensa por el tratamiento del tema. Textual que me dicen: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”.

Cabe destacar que Petersen se encuentra acompañado por su entorno, y cada pequeña mejora se convierte en una noticia esperada.

christian petersen1

Cuántos hijos tiene el chef Christian Petersen

Hans, Lars y Francis son los tres hijos de Christian Petersen y ocupan un lugar central en su vida. El chef suele mencionarlos como su mayor orgullo y el motor que impulsa cada uno de sus proyectos, incluso en los momentos más exigentes.

En el plano personal, Petersen siempre eligió un perfil bajo, alejado del escándalo y la exposición innecesaria. Su vida cotidiana está atravesada por el trabajo, la naturaleza y una filosofía ligada al esfuerzo, la disciplina y el respeto por los tiempos propios. Esa manera de vivir también se refleja en el vínculo cercano y presente que mantiene con sus hijos.

Reconocido como uno de los chefs más influyentes del país, Christian construyó una sólida carrera tanto en la gastronomía como en la televisión. Su estilo exigente, lo convirtió en una figura fuerte dentro del universo culinario, mientras que su apuesta por la cocina patagónica y el contacto con el entorno natural definieron su identidad profesional.

La reciente descompensación que sufrió mientras escalaba el volcán Lanín encendió las alarmas y generó preocupación en su entorno. En este contexto, su historia personal y el lazo con Hans, Lars y Francis cobran especial relevancia, mientras crece la expectativa por su evolución y recuperación.