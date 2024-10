La foto íntima con la que Lauty Gram blanqueó su relación con China Suárez en las redes

Lauty Gram blanqueó romance con China Suárez.jpeg

Pero eso no fue todo, porque a la postal de la oficialización del noviazgo la musicalizó con su romántica canción "Qué onda bebé" y la arrobó a Eugenia junto a dos emojis de corazones rojo pasión. En tanto, a ambos se los pudo ver en sus recientes posteos en el mismo lugar, aunque por separado, a bordo de un carrito de golf.

Y por si algunos arriesgan que la fotografía no sería actual, la clara prueba de que sí lo es está a la vista. La China Suárez está con su nuevo look de las cejas cortadas, el que debió adoptar para las grabaciones de "En el barro", la precuela de El Marginal. ¡Enhorabuena!

Lauty Gram explicó por qué no blanquea su relación con la China Suárez: "No me gusta..."

Tras un tiempo considerable en el que la China Suárez y Lauty Gram habían dejado de mostrarse juntos desde las redes sociales e incluso hasta circularon versiones de ruptura entre ellos, hace un par de semana el cantante habló públicamente del tema y fue tajante.

Lo cierto es que cuando le preguntaron si pensaba blanquear con la China Suárez, el cantante sorprendió al dar los motivos por los que hasta el momento no había hablado a fondo sobre la relación que los une.

"No me gusta estar en todos lados o ahí figurando. Nunca fui una persona que me guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de subir fotos o un video con ella ni nada", aclaró el joven en charla con el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) a fines de septiembre pasado.

"Es que todavía no se puede blanquear, estamos ahí", se sinceró el artista. Y añadió al respecto: "No es el momento todavía capaz (de blanquear la relación). Siento que no es el momento, cuando llegue el momento lo blanquearé".

No obstante, comentó que ya tuvo contacto con los hijos de la China Suárez, Magnolia, Rufina y Amancio: "Ya los conocí y son un amor de persona. Están muy bien criados por una buena madre y la verdad que eso se nota mucho".