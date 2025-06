La foto del impactante retoque estético de Sandra Priore, ex Gran Hermano: mirá cómo quedó

Y cerró su mensaje dejando la puerta abierta para otros nuevos retoques en su cuerpo a futuro tras su paso por el reality: "Vamos por más…", adelantó en el posteo que se mezcló entre felicitaciones por el resultado obtenido y críticas recordando su paso por Gran Hermano.

sandra priore gran hermano retoque estetico.jpg

"Salen de la casa y pum a tunearse", "Pero estabas bien la verdad no se para que se hacen cosas si estabas muy linda Sandra y no necesitabas", "Mejor le vendría un curso de manipulación de alimentos!!!", comentaron algunos usuarios en la publicación.

La eliminación de Sandra Priore de Gran Hermano se dio el lunes 2 de junio a pocos días de la gran final cuando obtuvo el 52.4% de los votos del público y Selva se quedó con el 47,6 por ciento, en una placa que también integraban Eugenia Ruiz, Katia La Tana Fenocchio, tras las salvaciones previas de Juan Pablo De Vigili y Ulises Apóstolo.

Esos días previos a la eliminación, la mujer de La Plata había protagonizado varias polémicas en la convivencia, con discusiones incluidas, y la gente optó por sacarla de la famosa casa.

Sandra Priore también había sido centro de varias críticas de sus compañeros por su polémica forma de cocinar donde muchas veces se le marcó la falta de higiene y las acciones que realizaba en la cocina con los elementos.

sandra priore 2.jpg

Sandra Priore explicó por qué escupía la comida en Gran Hermano

Sandra Priore fue eliminada de Gran Hermano 2024 (Telefe) y estuvo presente luego en el Debate del reality donde repasó su estadía en la casa.

Uno de los temás más polémicos que rodeó a la participante fueron sus hábitos poco higiénicos a la hora de cocinar que derivó en varias críticas de sus compañeros.

Después de que se viralizaran diferentes momentos suyos en el juego en el que se la vio desde echando insecticida cerca de una olla con comida y hasta incluso escupiendo lo que probaba o chupando los elementos de la cocina, Sandra Priore dio una insólita justicifación sobre su accionar.

“Terrible. Inevitablemente me he mandado un montón de cosas, todo fue sin darme cuenta. Son cosas que puedo hacer en mi casa y uno no las piensa y que son importantes", reconoció la mujer de sus polémicas maniobras gastronómicas.

Y no dudó en mostrarse arrepentida por sus maniobras poco higiénicas a la hora de cocinar: "Pido disculpas. Indudablemente, se ven y no están buenas, pero jamás quise hacer una maldad o que a alguien le pase algo".