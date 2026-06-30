Una ex Gran Hermano confesó que Brian Sarmiento le fue infiel a Danelik con ella: "Me dijo que..."

Más tarde, profundizó sobre lo ocurrido y relató: “Cuando Brian salió de la casa yo estuve con él, pero me dijo que no estaba con Danelik. Bueno, ¿qué querés? Cuando ella vino acá le tuve que mentir, boludo. Hoy estoy de mal humor, perdón”.

La confesión generó un momento de tensión en el estudio. La reacción del conductor Tucu López y del resto del equipo fue de absoluto asombro, al punto de que el presentador le consultó en varias ocasiones si realmente hablaba en serio o si se trataba de una broma.

Cómo fue el reencuentro íntimo entre Brian Sarmiento y Danelik

El reencuentro entre Brian Sarmiento y Danelik Galazán tras la salida del exfutbolista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibido. Luego de semanas separados por las reglas del reality, la pareja volvió a verse y la influencer sorprendió al contar cómo fue ese momento tan esperado.

Durante una entrevista en el ciclo de streaming La Jugada, Danelik reveló detalles de la intimidad que compartieron apenas volvieron a encontrarse y aseguró que la conexión entre ambos fue incluso más intensa que antes de la separación.

“Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”, expresó la joven al recordar el encuentro con Brian, dejando en claro que la distancia y la espera no afectaron el vínculo que habían construido dentro de la casa.

Según contó, el reencuentro estuvo marcado por la emoción de volver a estar juntos después de la exposición y las semanas de convivencia frente a las cámaras. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del reality, que siguieron desde el comienzo la historia de amor que nació en Gran Hermano.