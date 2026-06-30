Una ex Gran Hermano confesó que Brian Sarmiento le fue infiel a Danelik con ella: "Me dijo que..."

Pasaron apenas unas semanas desde que Brian Sarmiento y Danelik decidieron apostar por su historia de amor fuera de la casa de Gran Hermano y dar un paso más en su relación con el inicio de una convivencia.
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Apareció una supuesta amante de Brian Sarmiento y reveló públicamente que el exfutbolista habría engañado a Danelik con ella, generando una nueva polémica alrededor de la pareja.
Pasaron apenas unas semanas desde que Brian Sarmiento y Danelik decidieron apostar por su historia de amor fuera de la casa de Gran Hermano y dar un paso más en su relación con el inicio de una convivencia.
La pareja, que nació bajo la exposición del reality, intentó consolidar su vínculo una vez finalizada la experiencia televisiva y mostrarse más unidos en esta nueva etapa. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de historias mediáticas, comenzaron a circular rumores sobre supuestas situaciones paralelas que podrían poner en duda la solidez del romance.
Fue Catalina Gorostidi quien volvió a poner el tema bajo la lupa. La exparticipante, que en su momento había contado que mantuvo algunos encuentros con el exfutbolista, ahora fue un paso más allá y aseguró que habrían vuelto a verse incluso mientras Danelik todavía permanecía dentro de la casa.
“Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik”, aseguró durante la transmisión, mientras respondía a las preguntas del panel y reafirmaba su versión en reiteradas oportunidades.
Más tarde, profundizó sobre lo ocurrido y relató: “Cuando Brian salió de la casa yo estuve con él, pero me dijo que no estaba con Danelik. Bueno, ¿qué querés? Cuando ella vino acá le tuve que mentir, boludo. Hoy estoy de mal humor, perdón”.
La confesión generó un momento de tensión en el estudio. La reacción del conductor Tucu López y del resto del equipo fue de absoluto asombro, al punto de que el presentador le consultó en varias ocasiones si realmente hablaba en serio o si se trataba de una broma.
El reencuentro entre Brian Sarmiento y Danelik Galazán tras la salida del exfutbolista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibido. Luego de semanas separados por las reglas del reality, la pareja volvió a verse y la influencer sorprendió al contar cómo fue ese momento tan esperado.
Durante una entrevista en el ciclo de streaming La Jugada, Danelik reveló detalles de la intimidad que compartieron apenas volvieron a encontrarse y aseguró que la conexión entre ambos fue incluso más intensa que antes de la separación.
“Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”, expresó la joven al recordar el encuentro con Brian, dejando en claro que la distancia y la espera no afectaron el vínculo que habían construido dentro de la casa.
Según contó, el reencuentro estuvo marcado por la emoción de volver a estar juntos después de la exposición y las semanas de convivencia frente a las cámaras. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del reality, que siguieron desde el comienzo la historia de amor que nació en Gran Hermano.