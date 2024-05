La fuerte declaración de uno de los abogados del juicio por la muerte de Maradona: "Lo mataron"

"Yo escuché a la enfermera... Dije desde el primer día que esta causa caminaba por la delgada línea gruesa del dolo eventual. Y hoy digo que camina por la finísima delgada línea gruesa del dolo directo, que significa intención de matar”, completó.

Luego hizo un repaso por los últimos días del Diez y remarcó: "El 18 de noviembre Maradona se cae todavía con los puntos de sutura en su parietal izquierdo y se golpea la cabeza del lado derecho. Ya estaba operado, y todavía no le habían sacado los puntos. Y no lo llevan a ningún centro médico".

"Se cae porque se marea y tenía el baño en el primer piso y la única persona, Dahiana Madrid, la enfermera, lo vio una vez en su vida y está en un juicio oral. Y Maxi Pomargo, que impidió que él fuera ese día a un centro médico, está en libertad”, siguió.

Finalmente, hizo duras acusaciones contra sus hijas aunque sin dar nombres puntuales. “Una de las hijas, que hoy no voy a decir el nombre por respeto, el 30 de octubre, el día del cumpleaños, no es que fumaba marihuana con Diego, le daba marihuana, porque Maradona no tenía", sostuvo.

Cómo es el nuevo panteón donde quieren trasladar el cuerpo de Diego Maradona

Mario Baudry estuvo invitado al ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, y dio detalles del nuevo panteón en Puerto Madero donde los hijos de Diego Armando Maradona quieren llevar el cuerpo del Diez para que pueda ser visitado por todos los fanáticos.

El abogado de Verónica Ojeda dio detalles sobre el mausoleo para Maradona, idea que fue impulsada por la familia para que el cuerpo del ex futbolista, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, no esté más en el cementerio privado Jardín de Bella Vista.

“¿Realmente hay posibilidades de que se traslade el cuerpo de Maradona? ¿Cómo sería? ¿Se lo vería el cajón, el féretro?”, le preguntó Rodrigo Lussich al letrado.

“Eso se viene trabajando por una decisión de la familia. Esa decisión la tomaron todos los hijos. Y me parece un gesto noble, porque se pretendió que Diego esté con su gente. Entonces se buscó durante mucho tiempo un lugar para hacerlo, hasta que se encontró", explicó Baudry.

"Los chicos trabajaron mucho con la gente que lo estaba organizando. Y hoy se avanzó desde un año de aquel día que se puso la placa que se hizo ahí en las escalinatas del Paseo del Bajo. Fue la famosa foto donde se juntaron los hermanos”, continuó el abogado.

Y remarcó: “Por ahí mucha gente se enteró ahora, pero venimos trabajando. Ese día se firmaron los contratos. Y, con lo cual, el lugar está preparado para que la gente pueda entrar, compartir un minuto con Diego, estar”.

Aportó detalles de cómo sería el panteón donde descansarán los restos del Diez: “Va a estar el cuerpo de Diego en un panteón muy bonito, con la pila, su piedra. Como si fuera los panteones que conocemos, uno de la Chacarita o de Recoleta. Sí, muy bonito, muy cuidado, porque lo único que importa es el lugar de Diego. Y habrá seguridad extrema”.

“La gente lo va a poder visitar de manera gratuita, no es un negocio. Esto es una gran generosidad de los hijos para contar un montón de cosas y poder hacer que la gente que quería a su papá que tenga un lugar donde ir a verlo, rezarle, dejarle una flor. Incluso todos los que no pudieron ir en su momento a ver la foto. Y lo pueden hacer en forma permanente y sin pagar un solo peso”, finalizó Mario Baudry.