La furia de Coti Romero luego de ver cómo Julieta Poggio la criticó duramente en Gran Hermano 2022

"Se hizo la buena con vos porque no tenía a nadie con quien estar. Con nosotras no nos podía ni hablar. Ella no te quería, Cami. Es muy falsa, es la verdad. Ya está, basta con esta mina. Basta porque saca lo peor de mí. Me siento tan tonta, te juro, por haber sido tan buena con ella. Eso es lo que más bronca me da. Cuando salga no voy a hablar con ella", sumó.

Fiel a su estilo, Coti no se quedó callada, y a través de Twitter liquidó a Juli, y realizó dos retweets contra la participante.

"Aguante Camila, caretas”, se despachó, y luego compartió “Y daleee con lo mismo de hablar mal de Coti. ‘Pensaba en ella sola nada más’… ¡y si gana un solo jugador al fin y al cabo! Ja, ja”, replicó la novia del Conejo

La osada bikini que lució Coti de Gran Hermano 2022, con tajos laterales, para enfrentar el calor

Coti Romero fue una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2022 (Telefe) y su paso por el reality no pasó desapercibido.

Si bien la joven fue eliminada por el voto del público, se ganó el cariño de mucha gente que la siguió desde el principio, apoyó su juego y en redes cosecha más de dos millones de seguidores.

Su belleza y carisma, acompañado de la fama que le dio Gran Hermano, hicieron crecer los seguidores de Coti en Instagram. Allí comparte todo lo que hace día a día y en las últimas horas lució un traje de baño tan sensual como original mediante una selfie de alto voltaje.

Coti lució una microbikini naranja; la parte de abajo es regulable, se ajusta a los costados, y la de arriba cuenta con tajos laterales justo abajo del busto. En menos de un día, la imagen ya superó el medio millón de likes.