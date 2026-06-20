Mario Pergolini, en su momento más convulsionado: el carpetazo que volvió a salir a la luz

Las imágenes también realizaron un recorrido por los primeros pasos en la televisión, desde sus experiencias en Cable a Tierra, en la década del 80, y Peor es Nada, hasta su gran salto a la popularidad con La TV Ataca en 1991, un ciclo que rompió con varias de las reglas establecidas de la televisión de la época.

El informe repasó cómo, a través de un estilo irreverente, desafiante y muchas veces provocador, Pergolini logró conectar con una generación que buscaba un lenguaje diferente al de la televisión tradicional. Su figura comenzó a crecer rápidamente y se consolidó como una de las caras más influyentes de la pantalla chica.

Luego llegó Caiga Quien Caiga, en 1995, el programa que terminó de convertirlo en un fenómeno mediático. Con entrevistas incómodas, informes de denuncia, humor ácido y una mirada crítica sobre la política, el espectáculo y los medios, el ciclo marcó una época y redefinió la manera de hacer periodismo televisivo en la Argentina.

Qué dijo María Julia Oliván de Mario Pergolini

María Julia Oliván generó un fuerte impacto al revelar públicamente una experiencia que, según relató, vivió junto a Mario Pergolini durante los años en los que formó parte de Cuatro Cabezas, la histórica productora que marcó una época en la televisión argentina.

Luego de protagonizar un encendido descargo en su programa de streaming Que Miedo (BorderPeriodismo), donde también apuntó contra Yanina Latorre, la periodista salió al aire en SQP (América TV) para profundizar sobre los motivos de sus declaraciones. En ese marco, sorprendió al asegurar que sufrió una situación de acoso sexual mientras trabajaba en la productora entre 2004 y 2007.

"Hice el comentario no por como hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que tuve trabajando en Cuatro Cabezas en 2005, en su oficina, situación desagradable de acoso sexual. En ese momento nadie denunciaba esos casos, en una primera experiencia, me estaba yendo muy bien, me fui a España y cuando volví, me echaron", comunicó ante la conductora.

Al describir el contexto en el que ocurrieron los hechos, Oliván recordó el difícil momento personal que atravesaba y las consecuencias que, según sostuvo, tuvo aquella situación en su vida laboral. Sobre eso, expresó: "Estabamos los dos solos en la misma oficina. Tenía 30 años, me estaba comprando mi departamento, estaba endeudada. Esta gente me está echando después de que pasó esto. Tengo que sobrevivir, seguir trabajando, no sabía que hacer".

Más adelante, la periodista contó que, pese al paso del tiempo, volvió a cruzarse con Pergolini en distintas oportunidades, aunque nunca llegaron a conversar sobre el episodio que denunció. Al recordar esos encuentros, relató: "Con Mario me crucé en un banco. No pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'. Lo saludé lo más bien. Después lo vi en el programa de Lanata, lo saludé y charlé con él. Fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente. Jamás se cruzó el tema".

También explicó que durante años intentó comprender las razones detrás de su desvinculación de la empresa y aseguró que nunca obtuvo una respuesta clara. "Les pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal. Me dio la noticia el director de contenidos. No tenía el teléfono de Mario, no trabajaba en su programa, trabajaba en su productora. Jamás quiso tener una secretaria mujer; no le gustaba trabajar con mujeres", manifestó al referirse a su paso por Cuatro Cabezas.

Visiblemente conmovida, Oliván sostuvo que durante mucho tiempo eligió no hacer pública esta historia y explicó por qué decidió hablar ahora. "No tenía pensado contar nada porque pasaron 20 años. Hablé en Infama y les conté todo. El foco de mi carrera es otro. Cuando uno sufre una situación tan traumática, también hay consecuencias económicas. Cada vez que iba a buscar trabajo después de hacer juicio y ganarlo...", señaló.

Por último, reflexionó sobre el impacto que aquel período tuvo en su vida personal y profesional, y aseguró que con el paso de los años logró reconstruirse y encontrar nuevos proyectos que le permitieron seguir adelante. "Me pasé años dando explicaciones. Terminé agotada. Me enamoré, me puse en pareja, quise ser mamá, no pude, después pude... No daba. Esto ya fue, lo superé en el sentido de que pude salir de ese estado. Este sufrimiento me hizo generar Border. Me fortaleció y entonces dije: 'Ya está'", concluyó.