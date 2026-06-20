Tras el escándalo con su padre, Leo Messi reapareció en las redes y sorprendió a todos con un gesto

La publicación se produjo pocos días después del escándalo que se originó cuando comenzó a circular una noticia falsa sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi. La información alcanzó una enorme difusión luego de que Florencia Peña la mencionara al aire en Luzu TV, generando un fuerte impacto tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación. Situación que terminó generando la desvinculación de la actriz del programa de streaming.

El episodio abrió un intenso debate acerca de la responsabilidad que implica comunicar datos sensibles sin contar con una confirmación oficial, especialmente cuando se trata de figuras públicas de gran relevancia.

La realidad es que mientras la polémica seguía sumando repercusiones, Lionel Messi optó por mantener el silencio y no realizar ningún comentario sobre lo sucedido. Fiel a su estilo reservado, eligió continuar con sus actividades deportivas y compartir únicamente contenidos relacionados con la Selección Argentina.

Muchos usuarios interpretaron esta reaparición digital como una señal de tranquilidad frente al escándalo mediático. En cuestión de minutos, las imágenes cosecharon miles de “me gusta” y comentarios, reafirmando una vez más el enorme interés que despierta cada movimiento del campeón del mundo dentro y fuera de las canchas.

Qué dijo la mamá de Leo Messi sobre la salud de su marido y qué habló con Florencia Peña en medio del escándalo

Luego de la fuerte repercusión que provocó la difusión de una noticia falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi, y en medio de la controversia que involucró a Florencia Peña y Eduardo Feinmann, quien decidió romper el silencio fue Celia Messi, madre de Lionel Messi, para aclarar cómo atraviesa este momento su esposo.

La palabra de Celia salió a la luz a través de una conversación privada que mantuvo con Marina Calabró, quien compartió los mensajes durante una emisión de Primicias Ya por América TV. El intercambio permitió conocer de primera mano la situación actual de Jorge y también cómo quedaron los vínculos tras el escándalo mediático de los últimos días.

Con el objetivo de despejar las versiones que circulaban, la periodista tomó la iniciativa y le escribió directamente a la esposa de Jorge Messi. Durante el programa, leyó el mensaje que le envió: “Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”.

La respuesta llegó rápidamente y no dejó lugar para interpretaciones. En primer término, Celia se ocupó de transmitir tranquilidad respecto a la salud de su marido, tema que había generado preocupación luego de que trascendieran informaciones erróneas.

“Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, respondió la madre del capitán de la Selección Argentina, llevando alivio a quienes seguían con atención las novedades sobre el padre y representante del futbolista.

La confirmación fue celebrada por los integrantes del ciclo televisivo, ya que ratificó que la evolución de Jorge Messi es favorable. Pero además, Celia aprovechó para referirse a la polémica que tuvo como protagonistas a Florencia Peña y Eduardo Feinmann.

Consultada sobre la actriz y conductora, dejó en evidencia que ya existió un diálogo para limar asperezas. “Con Flor ya hablé”, aseguró de manera breve y contundente.

Distinta fue su postura al hablar del periodista. Ante la consulta de Calabró, respondió sin vueltas: “Con Feinmann, no”.

La contundencia de esa frase llamó la atención de los panelistas, que interpretaron que hasta el momento no hubo contacto entre ambas partes. De esta manera, todo indica que el vínculo sigue distante luego de la controversia que se desató cuando la salud de Jorge Messi ocupó el centro de la agenda mediática tras la información difundida por Eduardo Feinmann en Radio Mitre, en un contexto en el que el entorno familiar y Lionel Messi habían optado por mantener absoluto hermetismo sobre el tema.