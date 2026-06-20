La reacción de Thiago Medina tras la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro: "Ayuda"

El joven no lanzó ninguna indirecta ni hizo referencia a la separación, una señal de que la situación parece estar completamente superada. Simplemente compartió una serie de fotos junto a sus hijas y presentando a su ahijado, enfocándose en disfrutar de ese momento familiar.

Por qué se separaron Daniela Celis y Nick Sicaro

La sorpresiva separación de Daniela Celis y Nick Sícaro sacudió a sus seguidores y generó una ola de especulaciones en redes sociales. La pareja, que había oficializado su romance apenas unos meses atrás, confirmó el final de la relación cuando todo parecía marchar sobre ruedas.

La noticia tomó por sorpresa a buena parte del público, ya que ambos se mostraban unidos y compartían distintos momentos de su vida cotidiana. Por eso, el anuncio del quiebre despertó rápidamente la curiosidad sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión.

El comunicado llegó a través de Instagram, donde los dos eligieron expresarse con mensajes prácticamente idénticos. “¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos”, escribió la ex participante de Gran Hermano. Minutos después, él replicó el mismo texto y pidió que la situación fuera tratada con respeto.

Aunque el mensaje transmitía calma y cordialidad, con el correr de las horas comenzaron a surgir versiones que planteaban un escenario diferente al de una separación consensuada y sin conflictos. Quien aportó detalles fue Fede Flowers, que utilizó su cuenta de X para revelar información sobre las conversaciones que habría mantenido Daniela con personas de su círculo más cercano.

“Esta es la separación de la que les hablé hoy a la mañana. Daniela en sus charlas con amigas y entorno laboral les dijo ‘Nico es desprolijo’ y fue de ella la decisión de terminar”, aseguró el comunicador.

Según esta versión, habría sido la propia Daniela quien tomó la determinación de ponerle fin al vínculo. Además, las razones estarían vinculadas a cuestiones de convivencia y hábitos personales que, con el paso de las semanas, habrían generado desgaste en la relación. En ese contexto, las declaraciones atribuidas a la influencer apuntan directamente a ciertas conductas de Nick, a quien definió como “desprolijo”.