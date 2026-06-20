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La reacción de Thiago Medina tras la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro: "Ayuda"

Thiago Medina realizó un posteo en sus redes sociales en medio de la separación de su expareja, Daniela Celis, y Nick Sicaro. ¿Le afecta o ya dio vuelta la página?

20 jun 2026, 16:42
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La reacción de Thiago Medina tras la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro: Ayuda

La reacción de Thiago Medina tras la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro: "Ayuda"

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La reacción de Thiago Medina tras la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro: "Ayuda"

El 19 de junio se confirmó la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro, luego de apenas dos meses de relación. Se trató de un romance fugaz que llegó a su fin por decisión de ella, según trascendió, y que ambos terminaron anunciando a través de sus redes sociales.

Lo que realmente ocurrió entre ellos probablemente quede puertas adentro. Sin embargo, desde un primer momento surgieron versiones que apuntaban a que la relación habría sido parte de una estrategia para potenciar el ingreso de Nick al repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) aprovechando el fuerte apoyo que Daniela conserva entre sus seguidores y su peso en las redes sociales.

De todos modos, esa teoría también generó dudas. Si todo hubiera sido una puesta en escena, resultó una apuesta demasiado elaborada: compartieron momentos juntos en las plataformas, aparecieron en televisión y protagonizaron distintos contenidos que alimentaron el vínculo ante el público.

Mientras tanto, desde afuera observaba atentamente Thiago Medina, expareja de Daniela y padre de sus hijas, Laia y Aimé, quien en más de una oportunidad calificó la relación como un simple "teatro", dejando en claro su escepticismo respecto de la historia entre ambos. Al ver cómo la historia entre los exhermanitos avanzaba, decidió mantenerse al margen, sin opinar ni reaccionar públicamente. Sin embargo, eso cambió este viernes, cuando reapareció en medio de la confirmación de la ruptura.

El joven no lanzó ninguna indirecta ni hizo referencia a la separación, una señal de que la situación parece estar completamente superada. Simplemente compartió una serie de fotos junto a sus hijas y presentando a su ahijado, enfocándose en disfrutar de ese momento familiar.

Por qué se separaron Daniela Celis y Nick Sicaro

La sorpresiva separación de Daniela Celis y Nick Sícaro sacudió a sus seguidores y generó una ola de especulaciones en redes sociales. La pareja, que había oficializado su romance apenas unos meses atrás, confirmó el final de la relación cuando todo parecía marchar sobre ruedas.

La noticia tomó por sorpresa a buena parte del público, ya que ambos se mostraban unidos y compartían distintos momentos de su vida cotidiana. Por eso, el anuncio del quiebre despertó rápidamente la curiosidad sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión.

El comunicado llegó a través de Instagram, donde los dos eligieron expresarse con mensajes prácticamente idénticos. “¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos”, escribió la ex participante de Gran Hermano. Minutos después, él replicó el mismo texto y pidió que la situación fuera tratada con respeto.

Aunque el mensaje transmitía calma y cordialidad, con el correr de las horas comenzaron a surgir versiones que planteaban un escenario diferente al de una separación consensuada y sin conflictos. Quien aportó detalles fue Fede Flowers, que utilizó su cuenta de X para revelar información sobre las conversaciones que habría mantenido Daniela con personas de su círculo más cercano.

“Esta es la separación de la que les hablé hoy a la mañana. Daniela en sus charlas con amigas y entorno laboral les dijo ‘Nico es desprolijo’ y fue de ella la decisión de terminar”, aseguró el comunicador.

Según esta versión, habría sido la propia Daniela quien tomó la determinación de ponerle fin al vínculo. Además, las razones estarían vinculadas a cuestiones de convivencia y hábitos personales que, con el paso de las semanas, habrían generado desgaste en la relación. En ese contexto, las declaraciones atribuidas a la influencer apuntan directamente a ciertas conductas de Nick, a quien definió como “desprolijo”.

     

 

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