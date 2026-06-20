La pregunta al hueso de Maxi López a Ian Lucas que lo descolocó por completo: "Te me pusiste..."

Lejos de esquivar el tema, Ian siguió el juego y respondió entre risas: "Tenemos que hablar, de muchas cosas". En ese momento, Marley intervino con picardía y comentó: "No sé quién fue el que lo deschavó", aunque todos sabían que había sido él quien terminó exponiendo la situación frente a las cámaras.

Fiel a su humor, Lucas redobló la apuesta y explicó: "Seguí los consejos de mi otro papá, que me dijo: 'Ponete de novio, es mejor'. ¿Qué tengo que hacer, presi?", bromeó, dirigiéndose a Maxi.

El exdelantero, por su parte, le respondió con afecto y buena onda: "Si sos feliz, somos todos felices". Fue entonces cuando el ganador del reality de cocina reveló cómo se conoció públicamente la noticia de su relación: "Fue primicia de Ale", aseguró, antes de recordar el insólito momento que terminó dejando al descubierto el romance. "Abrí la puerta equivocada. Ya estábamos ahí", contó entre Wiebe, en referencia a la situación que terminó convirtiéndose en tema de conversación.

Quién es la joven que Marley encontró en la habitación de Ian Lucas

Marley e Ian Lucas volvieron a protagonizar un momento que rápidamente llamó la atención durante la cobertura del Mundial 2026 para Por el mundo mundial (Telefe). Con su particular estilo, ambos recorren distintos lugares de la sede mundialista, comparten experiencias con los hinchas y generan situaciones espontáneas que aportan entretenimiento a cada emisión.

En medio de ese recorrido, Ian quedó en el centro de una escena inesperada al confirmarse su romance con Renata Mónaco. La noticia despertó la curiosidad de sus seguidores y abrió la puerta a conocer más detalles sobre la relación del influencer.

Fue durante una de las coberturas cuando el condictor intentó ingresar a la habitación de su compañero y se encontró con cierta resistencia. "Mi dormitorio no se puede mostrar", advirtió Ian entre risas y con evidente vergüenza. Sin embargo, consiguió entrar y allí se encontró con la joven, lo que generó un divertido momento frente a las cámaras.

Al verla, Marley aprovechó la oportunidad para preguntarle por el romance, mientras Ian, entre risas y algo incómodo, intentaba evitar la situación. " ¿Quién está? ¿La novia?", lanzó el conductor. Luego, al confirmar la presencia de Renata, expresó: "Bienvenida, Renata". La joven respondió con amabilidad: " Hola, ¿qué tal?". Ante la insistencia del conductor, Ian decidió cortar el intercambio: "Dale, dale, chau".

Pero Wiebe continuó con la buena onda y elogió a la joven: "Hermosa, Renata. ¿De dónde sos?", mientras el youtuber buscaba controlar la inesperada entrevista con su amigo.

Finalmente, Marley cerró el momento destacando la expectativa del público por conocer más sobre la pareja: "Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles".