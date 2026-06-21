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Guido Kaczka recordó el episodio más insólito que vivió con un participante: "Una cosa tremenda"

El conductor Guido Kaczka contó una particular anécdota con una de las personas que participó en sus programas de entretenimientos y sorprendió a Mirtha Legrand.

21 jun 2026, 09:55
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Guido Kaczka recordó el episodio más insólito que vivió con un participante: Una cosa tremenda

Guido Kaczka recordó el episodio más insólito que vivió con un participante: "Una cosa tremenda"

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Guido Kaczka recordó el episodio más insólito que vivió con un participante: "Una cosa tremenda"

Mirtha Legrand recibió en su mesa del sábado 20 de junio al cantante de la banda Turf Joaquín Levinton, el conductor y productor Guido Kaczka y las actrices Soledad Villamil y Claudia Fontán.

Lo cierto es que el conductor de Es mi sueño (El Trece) recordó el episodio más llamativo que vivió al aire con uno de los tantos participantes que pasaron por sus ciclos de entreteniemientos.

“¿Hubo todo tipo de gente en tus programas? ¿Alguna vez tuviste un disgusto con alguno o te cayó mal?”, le preguntó Mirtha Legrand en La noche de Mirtha. A lo que Guido contó una divertida anécdota que marcó su carrera profesional.

Ahí recordó cuando un niño se abalanzó sobre una señora que había ganado en el juego y la tiró al piso, generando unos segundos de tensión en el estudio.

“Lo más tremendo que me pasó fue que una vez fue a jugar una abuela que tenía un nieto de 10 o 12 años. La señora gana en Escalones, y el nene yo lo veo salir de la platea, corre, se le tira encima y la voltea. La señora cae, una cosa tremenda”, dijo entre risas al recordar ese episodio en pleno aire.

Y agregó sobre ese particular momento: “No pasó nada pero esto tienen los programas en vivo, que de golpe puede ocurrir. Me ha pasado que alguna persona más se ha caído”.

"Los programas de juegos me gustan y es como una excusa para encontrarse", aseguró Guido Kaczka sobre su faceta como animador de programas de diversión.

La emoción de Guido Kaczka al ganar el Martín Fierro de Oro

Guido Kaczka fue el gran ganador de la noche de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con el oro y se emocionó hasta las lágrimas al subir al escenario. El animador se consagró como la gran figura de la noche gracias a su trayectoria y vigencia en la televisión argentina.

"Muchísimas gracias. La tele es mi vida, encontré una forma de vida en la tele desde muy chiquito. Me quieren mucho y lo siento. Lo sentí esta noche y lo sentí siempre", expresó conmovido el conductor y productor.

Y siguió su discurso: "Es una forma de vida y me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Es mi hobby y mi trabajo, puedo vivir yo y mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé".

     

 

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