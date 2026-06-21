Guido Kaczka recordó el episodio más insólito que vivió con un participante: "Una cosa tremenda"

“Lo más tremendo que me pasó fue que una vez fue a jugar una abuela que tenía un nieto de 10 o 12 años. La señora gana en Escalones, y el nene yo lo veo salir de la platea, corre, se le tira encima y la voltea. La señora cae, una cosa tremenda”, dijo entre risas al recordar ese episodio en pleno aire.

Y agregó sobre ese particular momento: “No pasó nada pero esto tienen los programas en vivo, que de golpe puede ocurrir. Me ha pasado que alguna persona más se ha caído”.

"Los programas de juegos me gustan y es como una excusa para encontrarse", aseguró Guido Kaczka sobre su faceta como animador de programas de diversión.

La emoción de Guido Kaczka al ganar el Martín Fierro de Oro

Guido Kaczka fue el gran ganador de la noche de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con el oro y se emocionó hasta las lágrimas al subir al escenario. El animador se consagró como la gran figura de la noche gracias a su trayectoria y vigencia en la televisión argentina.

"Muchísimas gracias. La tele es mi vida, encontré una forma de vida en la tele desde muy chiquito. Me quieren mucho y lo siento. Lo sentí esta noche y lo sentí siempre", expresó conmovido el conductor y productor.

Y siguió su discurso: "Es una forma de vida y me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Es mi hobby y mi trabajo, puedo vivir yo y mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé".