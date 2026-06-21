Mica Viciconte conmovida al despedirse de su hijo Luca para cumplir un sueño: "Cuesta"

Mica Viciconte vivió unas horas de mezlcas de sentimientos tras decidir viajar por primera vez a Francia por una propuesta laboral junto a un grupo de influencers.
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La panelista Mica Viciconte compartió en las redes sociales el momento en que se despedía por un tiempo de su hijo Luca por un motivo particular.
Mica Viciconte vivió unas horas de mezlcas de sentimientos tras decidir viajar por primera vez a Francia por una propuesta laboral junto a un grupo de influencers.
Lo cierto es que desde las redes sociales, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) compartió cómo fue la particular y emotiva despedida con su hijo Luca, a quien por primera vez no verá por unos días y estará a miles de kilómetros de distancia.
La pareja de Fabián Cubero remarcó sus sentimientos encontrados por esta despedida por unos días de su pequeño hijo que se cruza también con la felicidad de esa nueva experiencia laboral en el exterior.
Mica Viciconte eligió una imagen con el equipaje ya preparado y un sentido saludo con su pequeño hijo de 4 años chocando sus cabezas, ya que el niño quedará por unos días al cuidado del padre.
Antes de iniciar el viaje por cuestiones laborales, la panelista habló sobre esta situación a corazón abierto: “No les voy a mentir: cuesta. Cuesta dejar los abrazos, las rutinas y esos momentos que llenan el alma”, indicó a pura emoción en la postal que subió a Instagram.
Y agregó: “Pero también aprendí que está bien elegirnos de vez en cuando. Disfrutar, crecer y vivir nuevas experiencias. Te amo”.
Luego, ya en territorio francés, Mica expresó su felicidad por su nueva aventura laboral en el exterior: "Primera vez en Francia, todavía no lo puedo creer", comentó desde el avión a punto de descender junto al grupo de trabajo.
Mica Viciconte sorprendió a todos con una confesión sobre el vínculo con Indiana, Sienna y Allegra Cubero en una entrevista con Diego Leuco.
"Yo convivo con tres nenas que no son mis hijas, que es un tema que yo aprendí, porque yo elegí a una personas que tenía como un combo, fue difícil como acomodarse, y aprender de eso", dijo la panelista en Resu.
Y agregó sobre el vínculo con las hijas de su pareja: "El tiempo todo lo va a acomodando, también muchas charlas previas; 'che, a mí esto no, esto sí, esto si me gustaría que se cambie'".
El conductor le preguntó si su costumbre de decir siempre lo que piensa le trae más quilombos que beneficios, a lo que Mica Viciconte no esquivó en contar lo que piensa sobre la exposición constante sobre este tema.
"Sí, todos. Todos quilombos, depende de qué quilombo. Si hay un quilombo más afectivo, puede que me perjudique por un tema de que lo llevo a mi casa, a ese conflicto. Ahora, si es un quilombo laboral, no me molesta, me resbala", concluyó.