Mica Viciconte conmovida al despedirse de su hijo Luca para cumplir un sueño: "Cuesta"

Antes de iniciar el viaje por cuestiones laborales, la panelista habló sobre esta situación a corazón abierto: “No les voy a mentir: cuesta. Cuesta dejar los abrazos, las rutinas y esos momentos que llenan el alma”, indicó a pura emoción en la postal que subió a Instagram.

Y agregó: “Pero también aprendí que está bien elegirnos de vez en cuando. Disfrutar, crecer y vivir nuevas experiencias. Te amo”.

Luego, ya en territorio francés, Mica expresó su felicidad por su nueva aventura laboral en el exterior: "Primera vez en Francia, todavía no lo puedo creer", comentó desde el avión a punto de descender junto al grupo de trabajo.

La contundente revelación de Mica Viciconte sobre las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Mica Viciconte sorprendió a todos con una confesión sobre el vínculo con Indiana, Sienna y Allegra Cubero en una entrevista con Diego Leuco.

"Yo convivo con tres nenas que no son mis hijas, que es un tema que yo aprendí, porque yo elegí a una personas que tenía como un combo, fue difícil como acomodarse, y aprender de eso", dijo la panelista en Resu.

Y agregó sobre el vínculo con las hijas de su pareja: "El tiempo todo lo va a acomodando, también muchas charlas previas; 'che, a mí esto no, esto sí, esto si me gustaría que se cambie'".

El conductor le preguntó si su costumbre de decir siempre lo que piensa le trae más quilombos que beneficios, a lo que Mica Viciconte no esquivó en contar lo que piensa sobre la exposición constante sobre este tema.

"Sí, todos. Todos quilombos, depende de qué quilombo. Si hay un quilombo más afectivo, puede que me perjudique por un tema de que lo llevo a mi casa, a ese conflicto. Ahora, si es un quilombo laboral, no me molesta, me resbala", concluyó.