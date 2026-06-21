Las fotos de la romántica y apasionada salida de la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires

La actriz sumó a su look botas altas y remera color negra mientras que el deportista se vistió también con un look en el mismo color, entre risas, abrazos y gestos a pura complicidad.

La China y Mauro aprovecharon un momento a solas para mostrarse juntos y enamorados. El futbolista además acompañó el posteo con varias fotos de la salida y una picante frase contra quienes los cuestionan: "Que nos miren, que comenten! También es una forma de admirarnos", sentenció mencionando a su novia y a varios emojis a puro sentimiento.

Por qué Mauro Icardi no asistió a la graduación de su hija con Wanda Nara

Trascendió la verdadera razón por la cual Mauro Icardi no participó de acto de egreso de su hija mayor, Francesca, en la que la nena dio un discurso en inglés.

Según se deslizó al aire en el programa La mañana con Moria (El Trece), el detrás de la ausencia del futbolista al importante evento de su hija habría existido una discusión previa vinculada con Wanda Nara.

"¿Dónde está Icardi? Es un evento muy importante, el egreso de la nena del colegio", se preguntó al aire Nazarena Di Serio con sorpresa por su ausencia.

Fue entonces cuando Gustavo Méndez aportó el dato que generó aún más intriga: "Icardi está en el país. Tengo información que no puedo mencionar. Fue un conflicto que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi por este tema del colegio".