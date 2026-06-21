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Las fotos de la romántica y apasionada salida de la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires

La actriz la China Suárez y el futbolista Mauro Icardi se mostraron bien enamorados en una salida nocturna durante sus días juntos en la Argentina. Las imágenes.

21 jun 2026, 08:45
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Las fotos de la romántica y apasionada salida de la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires

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Las fotos de la romántica y apasionada salida de la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires

La China Suárez y Mauro Icardi se encuentran en la Argentina tras regresar desde Turquía por el receso del Mundial 2026 y aprovecharon de una salida de novios a solas sin sus hijos.

La actriz y el futbolista compartieron una serie de imágenes disfrutando de una noche de puro besos, tragos y música en un boliche de la Costanera porteña.

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Fue el propio Mauro Icardi quien compartió a través de un posteo en redes varias imágenes de lo que fue la salida con la China Suárez, donde se mostraron totalmente relajados y a puro amor en uno de los sillones del lugar.

El look elegido por ella llamó la atención por un particular detalle con una gorra con el número 9, el mismo que utiliza Icardi en cancha, mientras aún se define dónde continuará su carrera, aunque todo parecería indicar que seguirá vistiendo la camiseta del Galatasaray donde es ídolo.

La actriz sumó a su look botas altas y remera color negra mientras que el deportista se vistió también con un look en el mismo color, entre risas, abrazos y gestos a pura complicidad.

La China y Mauro aprovecharon un momento a solas para mostrarse juntos y enamorados. El futbolista además acompañó el posteo con varias fotos de la salida y una picante frase contra quienes los cuestionan: "Que nos miren, que comenten! También es una forma de admirarnos", sentenció mencionando a su novia y a varios emojis a puro sentimiento.

Por qué Mauro Icardi no asistió a la graduación de su hija con Wanda Nara

Trascendió la verdadera razón por la cual Mauro Icardi no participó de acto de egreso de su hija mayor, Francesca, en la que la nena dio un discurso en inglés.

Según se deslizó al aire en el programa La mañana con Moria (El Trece), el detrás de la ausencia del futbolista al importante evento de su hija habría existido una discusión previa vinculada con Wanda Nara.

"¿Dónde está Icardi? Es un evento muy importante, el egreso de la nena del colegio", se preguntó al aire Nazarena Di Serio con sorpresa por su ausencia.

Fue entonces cuando Gustavo Méndez aportó el dato que generó aún más intriga: "Icardi está en el país. Tengo información que no puedo mencionar. Fue un conflicto que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi por este tema del colegio".

     

 

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