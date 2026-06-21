Wanda Nara, Lopilato, Cabré, Vicuña y más: los emotivos mensajes de los famosos por el Día del Padre

Este domingo 21 de junio marca una fecha especial en la Argentina por el Día del Padre y muchos famosos volcaron sus sentimientos desde las redes sociales.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Varios famosos se volcaron a la virtualidad para expresar sus sentimientos en el domingo 21 de junio donde se conmemora el Día del Padre, entre recuerdos y emotivas palabras.
Este domingo 21 de junio marca una fecha especial en la Argentina por el Día del Padre y muchos famosos volcaron sus sentimientos desde las redes sociales.
Wanda Nara, Luisana Lopilato, Evangelina Anderson, Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y Maxi López, entre otros, dejaron sus sensacones en esta fecha tan especial, entre recuerdos y fotos de la infancia.
Benjamín Vicuña compartió una serie de fotos de todos sus hijos acompañada de un emotivo posteo: "Son 20 años de ser papá, algo que seguramente cambió mi vida para siempre. Este amor que irrumpe con la fuerza de un volcán. Este amor que no se puede explicar ni menos acotar. El amor por los hijos es seguramente el amor más grande que existe, nuestro punto débil y nuestro cable a tierra. Este amor que te hace llorar y reír al mismo tiempo", comenzó.
"El amor por la vida, el miedo a partir antes de tiempo, el aprender enseñando, el descubrimiento de la paciencia más grande, el instinto protector, las ganas de guardar momentos para siempre que ssbemos que no volveran y nosotros como estúpidos diciendoles "se quedan quietos para una foto, por favor. El arte de ser padres, este oficio que se aprende de golpe o a los golpes, que nace o se hace, instinto o conciencia", continuó movilizado.
"Un oficio silencioso y por momentos doloroso, un oficio ancestral y contemporáneo, un oficio que termina en las faldas del misterio de tu propia muerte. Los hijos crecen, al amor muta, evoluciona, se transforma. Pero sigue siendo el motor de nuestras vidas. Gracias vida por darme la oportunidad de ser padre de 6 hijos hermosos, gracias por sentir este volcán en mi pecho, lleno de orgullo y ternura. Gracias, Dios", cerró el actor.
Maxi López reposteó una imagen subida por su hijo Valentino con sus hermanos junto a él y el ex futbolista agregó el emoji de un corazón a la postal familiar. "Feliz día, pa", le decía el joven.
Nicolás Cabré subió una imagen junto a su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez y remarcó: "El regalo más hermoso que me dio la vida es ser tu papá. Gracias por ser lo que sos. Te amo. Y feliz día para todos los papás".
Por su parte, Wanda Nara eligió una imagen de su infancia en brazos de su papá, Andrés: “Feliz día papá, gracias por estar siempre para todos nosotros. Afortunados de tenerte. Te amo”. Evangelina Anderson mostró también una imagen reciente con su padre desde la cancha de River y reflejó: “Feliz día papá”.
En tanto, Luisana Lopilato destacó a su marido y padre de sus cuatro hijos, Michael Bublé: "Feliz Día del Padre. Gracias por ser ese papá tan presente, tan divertido y tan bueno. Gracias por tirarte al piso a jugar, por escuchar, por abrazar fuerte, por hacerlos reír y por estar siempre, incluso en los días difíciles".
"Verte con nuestros hijos sigue siendo una de las cosas que más me enamora de vos. Ellos tienen la suerte de crecer con un papá que los ama con todo su corazón, que los acompaña, los guía y les muestra todos los días lo importante que es la familia, la fe y la bondad. Le doy gracias a Dios por habernos regalado esta familia y por permitirme caminar esta vida con vos. No somos perfectos, pero somos muy bendecidos. Te amamos muchísimo. Feliz Día del Padre", concluyó la actriz.