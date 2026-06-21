Wanda Nara, Lopilato, Cabré, Vicuña y más: los emotivos mensajes de los famosos por el Día del Padre

"Un oficio silencioso y por momentos doloroso, un oficio ancestral y contemporáneo, un oficio que termina en las faldas del misterio de tu propia muerte. Los hijos crecen, al amor muta, evoluciona, se transforma. Pero sigue siendo el motor de nuestras vidas. Gracias vida por darme la oportunidad de ser padre de 6 hijos hermosos, gracias por sentir este volcán en mi pecho, lleno de orgullo y ternura. Gracias, Dios", cerró el actor.

Maxi López reposteó una imagen subida por su hijo Valentino con sus hermanos junto a él y el ex futbolista agregó el emoji de un corazón a la postal familiar. "Feliz día, pa", le decía el joven.

Nicolás Cabré subió una imagen junto a su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez y remarcó: "El regalo más hermoso que me dio la vida es ser tu papá. Gracias por ser lo que sos. Te amo. Y feliz día para todos los papás".

Por su parte, Wanda Nara eligió una imagen de su infancia en brazos de su papá, Andrés: “Feliz día papá, gracias por estar siempre para todos nosotros. Afortunados de tenerte. Te amo”. Evangelina Anderson mostró también una imagen reciente con su padre desde la cancha de River y reflejó: “Feliz día papá”.

En tanto, Luisana Lopilato destacó a su marido y padre de sus cuatro hijos, Michael Bublé: "Feliz Día del Padre. Gracias por ser ese papá tan presente, tan divertido y tan bueno. Gracias por tirarte al piso a jugar, por escuchar, por abrazar fuerte, por hacerlos reír y por estar siempre, incluso en los días difíciles".

"Verte con nuestros hijos sigue siendo una de las cosas que más me enamora de vos. Ellos tienen la suerte de crecer con un papá que los ama con todo su corazón, que los acompaña, los guía y les muestra todos los días lo importante que es la familia, la fe y la bondad. Le doy gracias a Dios por habernos regalado esta familia y por permitirme caminar esta vida con vos. No somos perfectos, pero somos muy bendecidos. Te amamos muchísimo. Feliz Día del Padre", concluyó la actriz.