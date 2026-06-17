El fuerte posteo de uno de los hijos de Teresa y Eduardo Costantini en medio de la guerra: "La dignidad..."

Teresa y Eduardo Costantini se encuentran envueltos en una fuerte batalla judicial después de que el empresario reclama por vía legal que su ex deje de utilizar su apellido y también anular el casamiento religioso.
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Una de las hijas de Teresa y Eduardo Costantini se volcó a las redes con un firme mensaje en medio de la tensión judicial por el apellido.
Teresa y Eduardo Costantini se encuentran envueltos en una fuerte batalla judicial después de que el empresario reclama por vía legal que su ex deje de utilizar su apellido y también anular el casamiento religioso.
La actriz y directora y el empresario estuvieron casados durante 28 años y tienen cinco hijos. Lo cierto es que en medio de la tensión entre ambos se conoció el fuerte posteo de uno de los hijos del matrimonio.
En medio de un conflicto que no cesa y parece estar lejos de llegar a un arreglo en el corto tiempo, se conoció el firme mensaje vía Instagram que dejó Mariana, una de las hijas de Teresa y Eduardo, marcando su postura en el tema.
"Mamá querida, ¡cuántas muestras de apoyo! Como debe ser! Las cosas en su lugar. Gracias por seguir enseñándonos que la dignidad no se negocia ni se borra en silencio. Nos mostrás que la respuesta es la verdad dicha con coraje y sin rencor", comenzó su mensaje.
Y agregó tras el testimonio de Teresa Costantini a Infobae explicando la situación con su ex: "Nos recordás que lo que somos y creamos con integridad nadie puede quitarnosló. Gracias por este ejemplo de valentía. Te apoyo con todo el corazón. Con todo mi amor, te quiero".
Sin embargo, sobre el final Mariana se dirigió directamente a su padre mencionándolo: "Papá, ¿a dónde estás? Volvé. Te extrañamos", remarcó, dejando en claro el total apoyo a su mamá.
Teresa Costantini respondió la publicación también dirigiéndose a Eduardo Costantini en medio del conflicto: "Es así, ¿dónde está tu papá? Me emocionaste muchísimo. Love you beyond words (Te amo más allá de las palabras)".
Foto: DDM (América Tv).
Guido Záffora contó en DDM (América Tv) más detalles del conflicto familiar en los Costantini y el motivo del malestar de los hijos de Teresa y Eduardo para con el empresario por el reclamo judicial que inició para que la actriz y directora deje de utilizar su apellido.
"Están 28 años juntos y se separaran en el 95. El tema es que más allá de que se quiera casar por iglesia, en la familia los cinco hijos de Teresa y Eduardo están muy enojados con el padre con esta decisión de quitarle el apellido a la madre", indicó el panelista.
"Dicen que el motivo tiene que ver con que Elina (actual esposa de Costantini) quiere ser la única mujer con apellido Costantini. ¿Sabés como le dice Elina a Teresa? Le dice Teresa Correa, que es el apellido original", concluyó.