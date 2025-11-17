La gran mentira de Wanda Nara que Netflix dejó al descubierto: "Engañó a todos"

Y agregó al respecto: "Bueno, desde el riñón de Netflix me confirman que nunca estuvo en los planes de la plaforma una bopic sobre Wanda".

"Ella inventó todo esto de la serie, es totalmente falso, nunca estuvo en los planes de Netflix", concluyó el panelista.

En su momento, la mediática contó que se estaba preparando la serie e incluso su gran amigo Kennys Palacios lo confirmó y hasta se habló de una famosa actriz para interpretarla Valentina Zenere. Hasta incluso circuló la cifra que embolsaría la mediática por ese proyecto.

Lo cierto es que en Infama aportaron los datos que dejan al descubierto que la plataforma no tiene en carpeta a la figura de Wanda como centro de historia de una serie.

La venganza de Mauro Icardi a Wanda Nara

Tras la información que se conoció en su programa de que Wanda Nara nunca habría estado en los planes de Netflix para hacer la serie de su vida, Marcela Tauro contó también en Infama un particular dato con respecto al ex, Mauro Icardi.

"Hablando de eso me dijeron que Icardi estos días que estuvo con las niñas habría firmado algún documental familiar con todo, la China y las niñas. Supuestamente es casero pero muchos técnicos de buen nivel", indicó la conductora.

Y agregó: "Me dijeron que habría la posibilidad de que estaría haciendo la vida de él o la de la China. Me dijeron que se viene la venganza con un documental que le estaría dando a la otra parte la estocada final. Él tiene muchas ganas de hablar".

¿Se viene la serie de Icardi?