A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SEGUIMIENTO EXCLUSIVO

Rating: cuánto midió la entrevista íntima de Moria Casán con La China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez estuvo presente en el programa de Moria Casán y Mauro Icardi la estuvo acompañando al igual que la entrevista que tuvieron con Mario Pergolini. Los números de rating.

17 nov 2025, 09:43
Rating: cuánto midió la entrevista íntima de Moria Casán con La China Suárez y Mauro Icardi
Rating: cuánto midió la entrevista íntima de Moria Casán con La China Suárez y Mauro Icardi

Rating: cuánto midió la entrevista íntima de Moria Casán con La China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez se presentó en el programa de La Mañana con Moria (El Trece) y tuvo una entrevista junto a Moria Casán donde habló una vez más sobre su vida personal y sus proyectos a futuro.

Luego de que Olga le diera la negativa y se cancelara la nota en Luzu, la actriz eligió hablar en Otro día perdido junto a Mario Pergolini el viernes 14 de noviembre, y este lunes 17 también estuvo presente junto a La One.

Leé también

Rating: cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini con La China Suárez y Mauro Icardi

Rating: cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini con La China Suárez y Mauro Icardi

En materia de rating, La Mañana con Moria arrancó a las 9:00 con un piso de 1.8 puntos mientras que Buen Telefe maracaba 3.2 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

A las 9:22, el programa de Moria Casán lograba en El Trece 2.2 puntos de rating mientras que Buen Telefe se mantenía con 3.5 puntos.

A las 9:33, La Mañana con Moria subía a 3.0 puntos de rating en el canal del solcito y A la Barbarossa en Telefe estaba en 3.4 puntos.

A las 9:45, Moria Casán en plena entrevista con la China Suárez registraba picos de 3.2 puntos y empataba con Georgina Barbarossa en Telefe.

A las 9:52, el ciclo matutino de El Trece llegaba a los 3.5 puntos de rating pero sin poder ganarle a Telefe que obtenía 3.8 puntos.

A las 10:03, Moria subía a 3.7 puntos de rating en El Trece y Georgina en Telefe continuaba liderando con 3.9 puntos.

A las 10:08, La Mañana con Moria medía 3.8 puntos empatando con A la Barbarossa una vez más.

A las 10:22, Moria Casán continuaba con 3.4 puntos en El Trece y Georgina Barbarossa seguía firme en Telefe con 3.7 puntos.

A las 10:31, Moria registraba 3.1 puntos de rating en El Trece y Georgina tocaba un pico de 4.3 puntos venciendo cómodamente a su competidora directa.

En desarrollo...

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
rating Moria Casán China Suárez Mauro Icardi

Lo más visto