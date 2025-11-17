Fede Bal se mostró como nunca antes con Evelyn Botto en el show de Oasis en River: el video

Embed

Además, el día anterior, ambos ya se habían mostrado juntos en una salida a una obra de teatro. En recientes declaraciones, Fede Bal contó cuál es el presente que atraviesa con Evelyn Botto y evitó ponerle un rótulo al vínculo.

La cuenta en Instagram Lomaspopucom reflejó ademá el momento en que ambos se besaban apasionadamente entre medio de la multitud.

"Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella”, precisó el actor en el ciclo Escucho ofertas.

Y destacó sobre la actriz: “Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa”.

“La pasamos bien, pero hay una cosa también de que hay relaciones nuevas y creo que el medio no lo entiende. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche. Ella tampoco me pregunta a mí", cerró el hijo de Carmen Barbieri sobre la relación con Evelyn.

fede bal evelyn botto besos recital oasis

La cartita de Fede Bal a Evelyn Botto: qué decía

Evelyn Botto les puso un límite a las mujeres que se meten en su relación con Fede Bal y mostró en el streaming Tapados de laburo (Olga) la cartita que le dejó el actor.

La actriz respondió a las críticas que recibe por su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri y sorprendió a sus compañeros al contar lo que le escribió.

“Es que en el chat están poniendo una cosa... Parece que hoy vino alguien a la mañana a Sería increíble y parece que ese invitado me dejó algo abajo de la mesa”, contó Evelyn. Y agregó: "Acá me puso en el cartel: 'No salgas de ahí. Bebelina, por fa'”.

Su compañero Nacho Elizalde no tardó en preguntarle: “¿Vas a salir o no de ahí?”. Y la respuesta de Evelyn, firme y sin vueltas, fue:“No, no voy a salir de ahí”, dejando en claro que no le prestará atención a los comentarios en redes del resto de las mujeres por el polémico pasado amoroso de Fede y seguirá adelante con el vínculo.