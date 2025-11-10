Revelaron en Infama qué famosa se casará antes de fin de año: "No sabe si va a hacer en Argentina o en Europa"

Acto seguido, la periodista soltó el nombre que todos esperaban: “¿Quién se casa? Se casa Charlotte Caniggia y su novio Roberto”. “Hacen una pareja super linda, él siempre la acompaña”, remarcó.

Qué dijo Charlotte Caniggia sobre las divas de la televisión y por qué dejó mal parada a Wanda Nara

En Qué Tupé, el streaming de El Trece, Charlotte Caniggia se mostró sin filtros y compartió una opinión contundente sobre las mujeres que hoy ocupan un lugar destacado en el mundo del espectáculo argentino. En medio de una charla relajada, la influencer se refirió al concepto de “diva” y dejó en claro que, para ella, no todas las figuras actuales merecen ese título. En ese marco, lanzó una crítica directa hacia Wanda Nara con una sola palabra que lo dijo todo: "Decorado", sentenció.

“Para mí, las divas del país son estas tres mujeres: Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand. Y las demás, están de decorado”, afirmó Charlotte, diferenciando con firmeza a las grandes referentes del entretenimiento de las celebridades actuales, que según su mirada, no están a la altura de ese rol.

Más adelante, profundizó en lo que, desde su perspectiva, define a una verdadera diva. “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”, explicó, destacando la historia y el recorrido profesional como elementos clave.

“Creo que hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”, disparó Charlotte, dejando entrever que el término ha perdido fuerza y que, en la actualidad, se usa con demasiada liviandad.