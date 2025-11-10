A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡DARÁ EL SÍ!

Revelaron en Infama qué famosa se casará antes de fin de año: "No sabe si va a hacer en Argentina o en Europa"

Karina Iavícoli contó este domingo en Infama que una famosa se casará antes de fin de año. ¿De quién se trata?

10 nov 2025, 00:42
marcela tauro
marcela tauro

Este domingo en Infama (América TV) Karina Iavícoli sorprendió al revelar en vivo que una figura muy conocida del espectáculo está a punto de dar el “sí”. La periodista compartió detalles exclusivos sobre la boda que se concretará antes de que termine el año.

Todo comenzó cuando Marcela Tauro lanzó la pregunta al aire: “¿Quién se casa?”. Iavícoli respondió con una pista: “Es una pareja que está hace 6, 7 años juntos”.

Leé también

Yanina Latorre apuntó letal contra Charlotte Caniggia y destrozó a Mariana Nannis: "Tu vieja es una..."

Yanina Latorre apuntó letal contra Charlotte Caniggia y destrozó a Mariana Nannis: Tu vieja es una...

La panelista explicó que había hablado directamente con los protagonistas y que, aunque la decisión fue postergada varias veces, ahora está encaminada: “Estuve hablando con ellos, les dije: '¿Puedo contar esto?'. Porque como que van y vienen de la decisión, pero lo loco de esto no es que se casen, que es todo una decisión, porque son muy jóvenes, en particular ella, sino que lo van a hacer antes de fin de año, que falta nada. Lo que no saben es si va a ser en Argentina o en Europa”.

Además, Iavícoli reveló que la pareja quiere una ceremonia íntima y sin compromisos comerciales: “Quiere hacer algo muy último, no quieren canje, porque ella que es la famosa, él no es tan conocido, no quiere tener que deber fotos”.

Acto seguido, la periodista soltó el nombre que todos esperaban: “¿Quién se casa? Se casa Charlotte Caniggia y su novio Roberto”. “Hacen una pareja super linda, él siempre la acompaña”, remarcó.

Embed

Qué dijo Charlotte Caniggia sobre las divas de la televisión y por qué dejó mal parada a Wanda Nara

En Qué Tupé, el streaming de El Trece, Charlotte Caniggia se mostró sin filtros y compartió una opinión contundente sobre las mujeres que hoy ocupan un lugar destacado en el mundo del espectáculo argentino. En medio de una charla relajada, la influencer se refirió al concepto de “diva” y dejó en claro que, para ella, no todas las figuras actuales merecen ese título. En ese marco, lanzó una crítica directa hacia Wanda Nara con una sola palabra que lo dijo todo: "Decorado", sentenció.

“Para mí, las divas del país son estas tres mujeres: Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand. Y las demás, están de decorado”, afirmó Charlotte, diferenciando con firmeza a las grandes referentes del entretenimiento de las celebridades actuales, que según su mirada, no están a la altura de ese rol.

Más adelante, profundizó en lo que, desde su perspectiva, define a una verdadera diva. “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”, explicó, destacando la historia y el recorrido profesional como elementos clave.

“Creo que hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”, disparó Charlotte, dejando entrever que el término ha perdido fuerza y que, en la actualidad, se usa con demasiada liviandad.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Charlotte Caniggia Infama

Lo más visto