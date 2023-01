La hermana de Alexis, de Gran Hermano 2022, hizo una dura y triste confesión

La hermana del Conejo confesó que fueron pobres cuando él era chiquito, donde pasaron necesidades a tal punto de no poder pagar la luz y tener el baño indigno. Y además, dejó su opinión sobre Coti Romero.

"Creo que están demasiado uno encima del otro. También hay que ver el contexto, en primer lugar es un juego y hay cosas que cuesta a nosotros de este lado descifrarlo, imagínate los que están adentro. No dejan de ser seres sintientes que están ahí", dijo sobre el vínculo de su hermano con Coti.

Y añadió sobre las peleas que tuvieron: "No estoy de acuerdo a esa situación, a los insultos. Siempre conviene poner un freno, respirar pensar. Creo que fue el enojo, el cansancio. El aislamiento es duro también, me imagino. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo. A veces hay situaciones que nos llevan a ciertas cosas".

Y sobre la posibilidad de conocer a Coti fuera del reality, expresó: "Uno no puede juzgar a través de un reality. No la conozco, si a él le hace bien lo vamos a apoyar. Capaz tenemos la posibilidad de conocerla, no sabemos todavía".

Coti y el Conejo.jpg

Sobre si le dolió alguna crítica hacia su hermano, Karen, que es cantante, explicó: "Veo, leo y escucho todo, trato de no prenderme en esa cuestión. Hay cosas que me parecen fuertes, más que nada en las redes que me parecen cosas límites. Sinceramente hago ese trabajo de no prenderme y respirar".

Sobre el momento más duro de su vida, la hermana del Conejo contó: "Una pérdida familiar que nos ha marcado a todos, una situación con mi mamá. Haber perdido a esa persona. Un hermano de mi mamá tuvo un accidente, lamentablemente falleció él con su hijo. Fue un golpe duro para todos".

Y se sinceró sobre lo difícil que la pasaron hace varios años: "Mis viejos han arrancado de cero, de no tener luz, de no tener un baño digno. Mi hermano era muy chiquitito, yo estaba en la panza. Mis viejos no vivían como viven hoy, vivían en una situación mucho más precaria. Son dos laburantes. Para mis viejos debió ser un momento muy duro. Ellos siempre se la rebuscaron para salir a laburar. Había que comer, era prioridad eso y no pagar la luz. La situación fue mejorando. Mis viejos siempre han laburado un montón, fue pasito a pasito, todos los días un poco más".

conejo.jpg

El llanto desconsolado de Conejo tras la salida de Coti de Gran Hermano 2022

Coti Romero se convirtió en la décima eliminada de Gran Hermano 2022 tras perder en la votación mano a mano contra Ariel tras la salidas de placa de Camila, Walter y Daniela.

En la habitación, Constanza y el Conejo estallaron en lágrimas cuando se abrazaron. A raíz de la salida de la correntina, Alexis quedó devastado y no paró de llorar.

Sentado en el patio, el cordobés pensó hasta en abandonar ya que asegura no poder seguir. Alfa, Maxi y Agustín trataron de darle aliento y le dijeron que tiene que ponerse fuerte para poder seguir jugando.