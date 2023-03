La hermana de Thiago de Gran Hermano 2022 inició un romance con Brian Buley de El Marginal: los detalles

Fue la propia hermana de Thiago quien confirmó el noviazgo vía Instagram ante la consulta de la producción del ciclo LAM, América Tv.

"Cami, estás saliendo con Brian Buley? Bienvenido el amor!", le preguntaron a la hermana de Thiago. A lo que ella contestó confirmando el romance: "Gracias" junto al emoji de un corazón y una cara feliz.

Por su parte, el actor habló con el programa PTC Recargado y contó que ambos se están conociendo: “Nos estamos tirando onda y puede ser que haya algo entre los dos”, indicó.

A raíz de la popularidad de su hermano en el exitoso reality de Telefe, Camila se hizo también conocida y ahora parece que encontró el amor junto a Brian.

La llamativa reacción de la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022 al ser consultada por la separación de Daniela Celis

Desde que salieron de Gran Hermano 2022, Daniela Celis y Thiago Medina aún no confirmaron que su relación tuviera algún progreso fuera de la casa. Pero ahora la historia de amor parecería estar llegando a su fin, luego de un llamativo tuit que publicó en su cuenta.

"Hasta que entendí, que él no es para mi", rezaba el contundente texto del tuit, al que acompañó de un emoji de corazón con una curita, haciendo referencia a un posible corazón roto.

Como era de esperar, en pocos segundos las reacciones y comentarios se multiplicaron tanto para consolarla como para criticarla, como: "Chan", "Cuesta, pero cuando lo entendemos todo es mejor reina" o "Por favor, si adentro dijiste que eras una mujer sola siempre lo usaste a Thiago".

Y en diálogo con PrimiciasYa, Camila Deniz, hermana de Thiago, sorprendió con su reacción al ser consultada sobre el tema. "Con mucho respeto eso lo sabe Daniela y Thiago. Yo sinceramente no me quiero meter porque no sé qué opinar, eso lo tiene que hablar ellos, no me quiero meter".