La importante aclaración sobre la salud de Charly García tras ser operado del riñón: el parte médico

"Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT)", confirmó entonces el entorno cercano del artista en el escueto escrito que difundió en los medios.

Al tiempo que confiaron que "la operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento".

Fue allí que para llevar tranquilidad, destacaron: "Es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento".

Por último, en nombre de Charly García, no dejaron de agradecer a través del escrito "el cariño, la preocupación y el respeto de siempre".

Vale señalar que según informó la angelina Karina Iavícoli el miércoles por la noche, García fue sometido a una nefrectomía parcial, es decir que le quitaron un pedacito del riñón.

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Qué es una nefrectomía parcial, la cirugía a la que debió someterse Charly García

El reconocido artista argentino Charly García, de 74 años, atravesó ayer miércoles 22 de abril una intervención quirúrgica en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue sometido a una nefrectomía parcial.

La información fue confirmada por su representante, Guillermo Tato Vega, quien llevó tranquilidad sobre el estado del músico al asegurar que se trató de una operación pautada con anticipación y que no presentó inconvenientes. “Salió todo bien”, expresó de manera breve pero contundente, en un mensaje destinado a los seguidores del ícono del rock nacional.

La decisión médica se tomó luego de que los especialistas detectaran un nódulo en uno de sus riñones. Tras la cirugía, Charly García continúa internado en una habitación común, evolucionando de manera positiva y bajo control permanente del equipo médico.

Charly Garcia apareció en Punta del Este

Ahora bien, ¿en qué consiste una nefrectomía? Se trata de una intervención quirúrgica que implica la extracción de un riñón, ya sea de forma total o parcial, dependiendo del diagnóstico y la condición del paciente. Generalmente, este tipo de procedimiento se indica ante la presencia de tumores, lesiones u otras patologías que afectan el órgano.

En el caso de la nefrectomía parcial, la práctica apunta a remover únicamente la zona comprometida del riñón, junto con un pequeño margen de tejido sano. De esta manera, se busca conservar la mayor cantidad posible de estructura funcional. En los últimos años, esta técnica ganó protagonismo dentro del ámbito médico, ya que favorece el mantenimiento de la función renal y disminuye las probabilidades de desarrollar insuficiencia renal crónica con el paso del tiempo.

Cabe recordar que los riñones cumplen un rol esencial en el organismo: se encargan de filtrar la sangre, eliminar toxinas a través de la orina y regular tanto los niveles de líquidos y electrolitos como la presión arterial. Por este motivo, siempre que las condiciones lo permiten, los profesionales priorizan preservar parte del órgano en lugar de optar por su extracción completa.