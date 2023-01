La importante noticia que dio Diego Brancatelli en medio de su internación

Embed

Tras comenzar un tratamiento con morfina y tratar de evitar la operación, Diego Brancatelli se sacó fotos en plena internación y contó cómo se siente tras el susto: “Sorteando palitos en la rueda, sin embargo yo sigo”, expresó.

Y el periodista de 46 además contó que tiene: “Tres hernias de disco. Una que me está afectando fuerte. Internado. Con morfina”. Y amplió: “Gracias a todos y a todas por tantos mensajes lindos, a ponerle garra”.

Sobre los síntomas fuertes que sintió, Diego Brancatelli comentó: “Llegué llorando del dolor (literal)no podía parar de llorar. Me trataron de 1000. Pero lo único que me calmó fue la morfina. Pedí varios rescates. Y quedé bajo control”.

diego brancatelli.jpg

“Ahora intentando ver cómo salgo de esta. Una opción es encontrar la medicación que me permita vivir sin dolor. Otra es un bloqueo. Y último: operación”, cerró.

Lo cierto es que Brancatelli comentó una novedad sobre su internación y cuadro: se sometió a un bloqueo lumbar que por suerte resultó de manera exitosa.

diego brancatelli 4.jpg

“¡Listo, salió bien el bloqueo (lumbar)!”, indicó con alegría el periodista en Instagram con una selfie y pulgar arriba desde la camilla. Y amplió: “Gracias a todos los profesionales de la salud. Ahora a recuperarme y a volver con todo”.

Además, compartió otras historias de personas que pasaron por la misma dolencia y tratamiento. "Lo más perecido a mi historia. Casi que voy por acá", acotó sobre esa historia de un seguidor.

diego brancatelli 5.jpg

La salud de Diego Brancatelli

En noviembre, Diego Brancatelli había contado que padecía un serio problema de salud. "Tengo un problema de salud serio, tengo que dejar de hacer cosas. Estoy obligado. Quiero vivir, quiero vivir más tiempo y me obligaron a dejar actividades”, comentó en las redes.

“Dejé el supermercado, dejé la cervecería, dejé el laburo en Pilar. Dejé un montón de cosas para dedicarme a mis hijos y a mi familia”, manifestó sin dar más precisiones al respecto.

La confesión de Brancatelli se dio en el marco de una discusión con Santiago Maratea. “Cuando quieras nos sentamos y te cuento también qué problema tengo para que un supermercado no me haga mala sangre”, le había dicho al influencer.