Tras quedarse sin casa, María Fernanda Callejón reveló de quién es el hotel al que se fue a vivir con su hija

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“Lavate la boca al hablar de ese hotel. Quiero decir que el dueño de ese hotel es mi abogado penalista y socio del abogado querellante. Ese hotel que me cobijó, vos lo conocés. Yo te lo mostré aunque no tenía por qué, vos jamás me dejaste entrar a tu casa”, disparó, contundente.

Además, Callejón brindó precisiones sobre las condiciones de seguridad del lugar, intentando llevar tranquilidad ante las acusaciones de su ex. “Mi hija me pedía dormir un rato más en vacaciones, entonces la dejaba. En el hotel sabían que ella se quedaba sola cuando yo me iba a trabajar, porque yo trabajo para pagar todas las cosas que vos no pagás. Y quiero aclarar que su habitación estaba completamente blindada porque yo lo había pedido especialmente”, explicó.

En un momento de fuerte carga emocional, la actriz también reveló un cambio clave en su presente. “Estoy mudada desde ayer (jueves 16 de abril), estamos con mi hija gracias a Dios en nuestro hogar. Vos me hiciste todo más difícil para que yo me quedara en la calle”, expresó entre lágrimas, dejando en claro que logró reubicarse en un departamento junto a Giovanna.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Diotto y Callejón continúa su curso en la Justicia, donde se definirá el futuro de esta disputa que no deja de escalar.

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón - captura La mañana con Moria

Cuál fue la declaración de Ricky Diotto que enfureció a María Fernanda Callejón

Tras las explosivas declaraciones de María Fernanda Callejón, en las que volvió a referirse a episodios de violencia que, según denunció, habría sufrido durante la relación y que hoy forman parte de una causa judicial, Ricky Diotto rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

En diálogo con A la Tarde (América TV), el actor comenzó marcando distancia respecto de los dichos de su expareja. “No la escuché a Fernanda, estuve trabajando”, lanzó de entrada. Acto seguido, se refirió a uno de los temas más sensibles del conflicto: la situación de su hija en común, Giovanna. “Para nada tengo una obsesión con Fernanda, el tema de la tenencia de mi hija es un tema privado. No hablo de temas privados, si lo hago es para defenderme”, sostuvo.

Sin profundizar en las acusaciones puntuales, Diotto eligió correrse del foco de la polémica y poner el acento en su rol como padre. “Yo soy un súper papá, no hay discusión de eso”, aseguró con firmeza. Y agregó: “La única realidad es la verdad, y la realidad es que soy un papá súper presente y que estoy al día con todo”.

En ese marco, también salió a desmentir una de las versiones que más ruido generó en medio del escándalo. “Jamás dije que Fernanda tenía problemas de adicciones, busquen los archivos”, expresó. Además, dejó en claro que sus intervenciones públicas siempre fueron en respuesta a los dichos de Callejón: “Las únicas veces que hablé fue cuando ella habló de mí. No sé qué más hacer para que deje de hablar de mí”.

El conflicto económico también ocupa un lugar central en esta disputa, especialmente en lo que respecta a la vivienda que compartían. Sobre ese punto, el actor fue categórico: “Yo no hice nada para que Fernanda se quede en la calle, le dejé la casa. Ella no la quiso pagar y las consecuencias están a la vista: perdimos la casa”. Y sumó: “Hace cuatro años dije que si no la vendíamos la íbamos a perder… y la perdimos”.

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Por otro lado, Diotto hizo referencia al proceso judicial que enfrenta actualmente y al impacto personal que le genera. “Ahora estoy en un juicio por violencia de género, afrontando todo lo que conlleva y el dolor que significa para mí y para mi familia algo que nunca existió”, manifestó.

En su descargo, también buscó despejar dudas sobre su responsabilidad económica como padre. “Yo pago todo, estoy al día con todo. Pago la cuota alimentaria, el colegio, la obra social y las salidas de mi hija”, enumeró. Incluso, lanzó una crítica directa hacia su ex: “La única vez que le di la plata para que pague el colegio no lo hizo”.

Al mismo tiempo, cuestionó la exposición mediática de Callejón y la forma en la que, según él, se maneja públicamente. “Armó un grupo en Instagram donde habla pestes de mí todo el tiempo, cuando yo ni la nombro”, disparó.

Por último, cerró con una frase que buscó resumir su postura sobre el vínculo que mantuvieron: “Yo fui un señor con Fernanda, la cuidé como nadie la cuidó”.