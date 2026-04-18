Ricky Martin arrasó en su primer show en Buenos Aires: hits, euforia y una noche inolvidable

Ricky Martin

El show estuvo acompañado por una imponente puesta en escena: luces, pantallas gigantes, coreografías milimétricas y una banda en vivo que potenció cada momento. Fiel a su estilo, el cantante combinó sus grandes hits con momentos más íntimos, donde se mostró cercano y agradecido con el público argentino.

“¡Qué lindo estar en casa!”, lanzó en uno de los pasajes más emotivos, generando una ovación ensordecedora. La química con sus fans fue total y se sintió en cada canción.

Además, hubo espacio para sorpresas y cambios de vestuario que elevaron aún más la intensidad del espectáculo, confirmando por qué Ricky Martin sigue siendo uno de los artistas más completos y vigentes de la música latina.

Así, el puertorriqueño dio el puntapié inicial a su paso por Argentina con una noche demoledora que dejó en claro que su reinado en los escenarios sigue intacto.

Fotos: @leandrovco